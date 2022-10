Umfrage zu Blackout Deutsche Kliniken können einen Stromausfall nur wenige Tage durchhalten

Berlin Kein Gas aus Russland, weniger Kohlestrom als erhofft: Deutschlands Stromversorgung steht in diesem Winter vor großen Herausforderungen. Damit steigt die Sorge vor einem großflächigen Blackout, insbesondere in Kliniken.

Ein Stromausfall hätte hier fatale Folgen. Menschen sind an Beatmungsgeräte angeschlossen, Blutkonserven werden gekühlt, Operationen sind ohne Strom nicht denkbar, ebenso wenig wie der Betrieb der Intensivstationen. Fallen die Systeme aus, sind Menschenleben gefährdet.

Eine Umfrage des Deutschen Krankenhausinstituts (DKI) gibt nun erstmals Aufschluss darüber, wie gut Kliniken für einen Blackout gerüstet sind. Die Umfrage, an der sich 288 Einrichtungen mit mehr als 50 Betten im Oktober beteiligten, liegt dem Handelsblatt exklusiv vor.

Demnach ist jedes Krankenhaus zumindest in der Lage, kurzfristige Stromausfälle durch eine Notstromversorgung zu überbrücken. Etwas mehr als jedes fünfte Krankenhaus kann Stromausfälle sogar für eine Woche und länger überbrücken. In mehr als der Hälfte der Krankenhäuser (59 Prozent) reicht diese Überbrückung aber nur für wenige Tage und bei 21 Prozent bloß für wenige Stunden.

Das wäre im Ernstfall zu wenig. Ob es zu einem Blackout kommen könnte und wie lange dieser dauern würde, ist schwer vorherzusagen. Das Bundesamt für Bevölkerungs- und Katastrophenschutz geht aber im schlimmsten Szenario davon aus, dass der Strom mehr als 72 Stunden wegbleibt.

Blackout in Kliniken: „Bereiten sich zunehmend auf die Gefahr vor“

Wie andere Bereiche der kritischen Infrastruktur haben Krankenhäuser bei einem längeren Stromausfall Priorität. Der Umfrage zufolge arbeiten derzeit 59 Prozent der Einrichtungen mit dem Land oder der Kommune zusammen, um Notfallszenarien und mögliche Maßnahmen abzustimmen. Krankenhäuser müssen beispielsweise Notstromaggregate vorhalten. Das bedeutet aber nicht zwangsläufig, dass sie ihren Betrieb im Notfall vollständig aufrechterhalten können.

Wie aus der Umfrage hervorgeht, könnten bei einem mehrtägigen Stromausfall lediglich 14 Prozent der Krankenhäuser ihren regulären Betrieb aufrechterhalten. Jeweils rund 40 Prozent der Häuser könnten die Versorgung nur deutlich eingeschränkt oder lediglich die Notfallversorgung sicherstellen. Dazu zählen etwa die OPs und Intensivstationen. Sieben Prozent müssten die Patientenversorgung ganz einstellen – bei mehr als 1800 Krankenhäusern in Deutschland eine relevante Größe.

Kliniken bereiten sich auf Blackout vor

Der Chef der Deutschen Krankenhausgesellschaft (DKG), Gerald Gaß, sagte dem Handelsblatt, die Kliniken „bereiten sich zunehmend auf die Gefahr vor“. Mehr als jede zweite hat ihre Notfallpläne laut der Umfrage aufgrund der aktuellen Energiekrise aktualisiert. Bei einem langfristigen Ausfall werden aber Verlegungen von Patienten notwendig sein, sagte Gaß.

„Deswegen ist es wichtig, dass die geplanten Maßnahmen auf regionaler Ebene gut abgestimmt werden“, sagte er. „Wir können nur auffordern, dass Kooperationen und Absprachen mit umliegenden Krankenhäusern für den Fall eines Blackouts vorangetrieben werden.“ Der Umfrage zufolge haben allerdings bislang nur zehn Prozent der Krankenhäuser eine Kooperation mit umliegenden Einrichtungen für den Fall eines Blackouts vereinbart.

Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) zeigte sich angesichts der Lage besorgt. „Klar ist: Bei einem mehrtägigen Stromausfall kann die Patientenversorgung in den betroffenen Kliniken – unabhängig von den bestehenden Notfallmaßnahmen an Krankenhäusern bereits durch die allgemein damit verbundene Ausnahmesituation – nicht in dem regulären Umfang aufrechterhalten werden“, sagte er dem Handelsblatt.

Es drohe ein flächendeckender Ausfall der stationären Versorgung – „ein Szenario, das unbedingt verhindert werden muss“. Dazu zähle es auch zu verhindern, dass es zu einem Blackout kommt. Holetschek verwies unter anderem auf den Weiterbetrieb von Atomkraftwerken.

Vorbereitung auf Blackout-Fall: Bundesländer wollen engere Zusammenarbeit der Kliniken

Eine Handelsblatt-Umfrage unter den Bundesländern zeigt, dass diese höchst unterschiedlich auf den Ernstfall vorbereitet sind. Die meisten gaben an, dass sich ihre Krankenhäuser mindestens 24 Stunden autonom versorgen können müssen – räumten aber auch ein, dass dies nicht bei allen der Fall ist, wie auch die DKI-Umfrage deutlich macht.

Länder wie Bayern, Thüringen, Nordrhein-Westfalen und Sachsen pochen deswegen auf eine engere Zusammenarbeit der Kliniken mit dem Katastrophenschutz und den Rettungsdiensten und fordern dazu auf, die Notfallpläne zu aktualisieren. Eine zentrale Frage ist auch, wie die Kliniken bei längeren Blackouts mit Benzin oder Diesel für die Aggregatoren versorgt werden können. An regulären Tankstellen fallen in diesem Fall die Pumpen aus, Kraftstoff wird dann knapp.

Nur bei ausreichender Brennstoffversorgung sei ein längerfristiger Betrieb der Kliniken möglich, teilte beispielsweise das niedersächsische Gesundheitsministerium mit. „Alternativ wäre durch Verlegung der Patientinnen und Patienten in umliegende Kliniken die sichere Versorgung zu gewährleisten.“ Für diesen Fall lägen entsprechende Pläne vor. „Ein länger anhaltender Stromausfall in einem Krankenhaus über mehr als 24 Stunden kann ein Katastrophenszenario darstellen.“ In kleineren Bundesländern wie Bremen hingegen spielt man bereits einen Stromausfall von 72 Stunden durch.

