Umstrittene Finanzreform Grundsteuer: Jetzt scheitert der Staat auch an sich selbst

Berlin Es war einfach zu viel. Grundsteuer-Angaben für 7000 Grundstücke und Gebäude, mehr als 13.000 Teilflächen, dazu die Frage, ob Waldflächen neu vermessen werden müssen. „Das können wir derzeit nicht leisten“, sagt Jenas Stadtsprecher Kristian Philler.

Jena hat deshalb beim thüringischen Länderfinanzministerium um einen Aufschub bei der Grundsteuererklärung gebeten und ihn bekommen: Statt bis zum 31. Oktober hat die Stadt nun bis zum 31. Dezember Zeit, ihre Grundsteuererklärungen einzureichen.

Jena ist kein Einzelfall. Nicht nur Bürger, auch die rund 11.000 Kommunen in Deutschland müssen jeweils Tausende Grundsteuererklärungen abgeben. Die ersten Städte haben jetzt kapituliert und eine Fristverlängerung bekommen – die der Staat den normalen Steuerzahlern bislang verwehrte.

Die Fristverlängerung zeigt den ganzen Irrsinn der Grundsteuerreform: Der Staat ist selbst nicht in der Lage, seine Grundsteuererklärungen in der Frist einzureichen, die er selbst gesetzt hat, erwartet aber genau das von seinen Bürgern.

2019 hatte die Große Koalition nach einem Urteil des Bundesverfassungsgerichts eine Grundsteuerreform beschlossen. Drei Jahre später bekommen Bürger und Unternehmen die Folgen unmittelbar zu spüren. Seit dem 1. Juli sind sie aufgerufen, binnen vier Monaten eine neue Grundsteuererklärung abzugeben, am 31. Oktober endet die Frist. Ab 2025 soll die neue Grundsteuer dann greifen.

Auch Überforderung beim Staat

Karlsruhe hatte geurteilt, dass die Steuer gegen den Gleichheitsgrundsatz verstoße, weil sich die Berechnung noch auf Werten aus dem Jahr 1964 (Westen) beziehungsweise 1935 (Osten) orientierte. Die Grundstücke haben sich aber in den Jahrzehnten unterschiedlich im Wert entwickelt. Deshalb müssen nun alle Grundstücke neu bewertet werden.

Seit Beginn der Abgabefrist herrscht bei vielen Bürgern und Unternehmen Verärgerung. Das Ausfüllen der Steuererklärung sei sehr zeitintensiv, weil sich Bürger und Betriebe alle Unterlagen selbst bei staatlichen Stellen zusammensuchen müssen, monieren Verbände.

Gleichzeitig konnten die Bundesländer, so sie wollten, dank der Reform ein eigenes Grundsteuermodell beschließen, wovon fünf Gebrauch gemacht haben. Die übrigen elf setzen auf das Bundesmodell. Auch das führt zu Chaos.

Selbst der Staat hat Probleme, seine eigenen Anforderungen zu erfüllen. Eine genaue Zahl, wie viele Liegenschaften in Deutschland in kommunalem Eigentum sind, liegt nicht vor. Aber auf Stadt wie München kommen allein 1800 Grundsteuer-Erklärungen zu.

Während München glaubt, die Grundsteuer-Frist einhalten zu können, sei Jena mit dem Ausfüllen aller Grundsteuererklärungen in nur vier Monaten überlastet, erklärt Stadtsprecher Philler. Es mangele schlicht an Personal. Denn viele Beamte in den Kommunalämtern seien schon mit der Energie- und Flüchtlingskrise stark ausgelastet.

„Alle die, die sich mit Grundstücken, mit Gebäuden und den dortigen Problemen auskennen, sind mit der Unterbringung von ukrainischen Flüchtlingen beschäftigt,“ sagt Philler.

>> Lesen Sie hier: So bewahren Sie den Überblick im Grundsteuer-Chaos

Deshalb sei die Stadt „sehr dankbar“, dass das thüringische Finanzministerium einer Fristverlängerung zugestimmt hat. Neben Jena hat auch Weimar inzwischen eine Fristverlängerung bis Ende des Jahres bekommen, Erfurt hat ebenfalls eine Fristverlängerung beantragt.

Im Osten besonders viel Aufwand

Auch beim Deutschen Städte- und Gemeindebund sieht man das Problem. So erklärt dessen stellvertretender Hauptgeschäftsführer Uwe Zimmermann: „Dass die Abgabe der Grundsteuererklärungen in der nun langwierigen Krisenlage eine zusätzliche Herausforderung für Kommunen ist, ist richtig.“ Die Städte gingen aber „mit Hochdruck und nach besten Kräften“ an diese Aufgabe.

Ab 2025 soll die neue Grundsteuer dann greifen. (Foto: dpa) Grundsteuer

Doch wie für den normalen Steuerzahler ist auch für die Kommunen je nach Bundesland diese Aufgabe unterschiedlich herausfordernd. Speziell im Osten sind die Grundsteuererklärungen für die Städte und Gemeinden aufwendig.

Erstmals werden hier auch landwirtschaftliche Nutzflächen veranlagt, die punktgenau angegeben werden müssen. Außerdem werden auch kommunale Garagen und Kleingärten künftig über die Grundsteuer veranlagt. Für diese unzähligen Flächen müssen die Städte und Gemeinden aber überhaupt erst einmal die Daten erfassen.

Der Städte- und Gemeindebund hält es sich noch offen, ob es eine Fristverlängerung für die Grundsteuererklärungen über den 31. Oktober hinaus geben muss. „Das ist derzeit noch nicht absehbar“, erklärt Zimmermann.

>> Lesen Sie hier: Ifo-Chef Clemens Fuest zum Grundsteuer-Chaos – „Einige Bundesländer zeigen, dass es auch einfacher geht“

Andere Experten wie Steuergewerkschaftschef Florian Köbler halten eine Fristverlängerung dagegen für überfällig. „Sonst werden die Finanzämter kollabieren“, warnt Köbler. Die Finanzämter litten schon jetzt unter Personalmangel. Da sei es „nicht zumutbar, dass sie jetzt auch noch wäschekörbeweise Fristverlängerungsanträge bearbeiten sollen“.

Zeitdruck herrscht

Und auch wenn das Jahr 2025, bis die Reform in Kraft tritt, noch weit weg scheint, herrscht Zeitdruck. Denn nachdem die Steuererklärungen bei den Finanzämtern eingegangen sind, müssen diese erst einmal den ganzen Berg abarbeiten und die Steuerbescheide verschicken. „Spätestens im Frühjahr brauchen wir alle Grundsteuererklärungen, um das rechtzeitig zu schaffen“, sagt Köbler.

Und dann sind wieder die Kommunen gefragt. Zentrales Versprechen der Reform lautet, dass zwar einzelne Steuerzahler mehr zahlen, die Reform unterm Strich aber aufkommensneutral und damit keine echte Steuererhöhung sein soll.

Die Kommunen sollen daher ihre kommunalen Hebesätze für die Grundsteuer anpassen – also in der Regel absenken, um entstandene Zusatzbelastungen über einen niedrigeren Steuersatz wieder auszugleichen. Deshalb sei es „entscheidend, dass die Städte und Gemeinden genug Zeit für die Umsetzung hätten“, fordert Verbandsvertreter Zimmermann.

Laut Steuergewerkschaftschef Köbler müssten die Kommunen schon längst Hochrechnungen und Vorbereitungen treffen, um die Hebesätze anzupassen. „Ansonsten drohen zum Teil massive Grundsteuererhöhungen“, sagt er.

>> Lesen Sie hier: Wie Finanzämter und Politik die Grundsteuerreform auf die Bürger abwälzen

Einige Städte und Gemeinden wollen wohl genau darauf hinaus und haben bereits jetzt, bevor die Reform greift, die Hebesätze für die Grundsteuer angehoben. „Viele Städte und Gemeinden werden sich die Chance nicht entgehen lassen und die Grundsteuer erhöhen“, sagt der Kommunalexperte Rene Geißler von der Universität Wildau.

Am Ende entscheidet der Stadtrat. „Und dieser kann die Verantwortung für höhere Steuern leicht Bund und Ländern zuweisen“, so Geißler. So wäre die Reform für die Kommunen trotz des derzeit immensen Aufwandes am Ende doch lohnend.

Mehr: Wie der Grundsteuer-Irrsinn Bürger Geld und Nerven kostet.