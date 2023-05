Umweltpolitik „Wir sterben lautlos“ – Eine neue EU-Regel belastet den Mittelstand

Die Reform der Industrie-Emissionsrichtlinie geht auf die Zielgerade. Die betroffenen Branchen fühlen sich überfordert. Denn die neuen Grenzwerte seien kaum einzuhalten.

Die Industrieverbände fürchten zu strenge EU-Regeln für die Unternehmen. (Foto: dpa) Gießerei in Mecklenburg-Vorpommern

Berlin Der industrielle Mittelstand kritisiert die Pläne der EU-Kommission für eine Reform der EU-Industrieemissionsrichtlinie. „Die Kommission entfernt sich mit ihrem Vorhaben weit von der betrieblichen Realität. Sie definiert Anforderungen, die technisch so gut wie nicht erfüllbar sind“, sagt Elke Radtke vom Bundesverband der Deutschen Gießerei-Industrie (BDG).

Der Verband vertritt die rund 600 Gießereien in Deutschland mit etwa 70.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.

Im Kern der EU-Reform geht es darum, neue Emissionsgrenzwerte festzulegen, neue Umweltmanagementsysteme vorzuschreiben und eine verpflichtende Transformationsplanung für jedes Unternehmen einzuführen. Außerdem sollen die Anforderungen im Rahmen von Genehmigungsverfahren verschärft werden.

Die Reform der Richtlinie betrifft neben den Gießereien große Teile des verarbeitenden Gewerbes, darunter Unternehmen der Chemieindustrie, Metallverarbeiter oder Verzinker. Insgesamt sind in Deutschland 13.000 Anlagen betroffen. Am Donnerstag dieser Woche stimmt der Umweltausschuss des EU-Parlaments ab, am 10. Juli soll die Plenarabstimmung folgen.