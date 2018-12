Umweltschutz Deutschland bekommt im Klimaschutz-Index schlechte Noten

Im diesjährigen Klimaschutz-Index rutscht Deutschland ab. Die Gründe: Lösungen für den Kohleausstieg hätten sich verzögert und auch fürs CO2-Sparen fehle ein Konzept.

Deutschland rangiert dieses Jahr auf dem 27. Platz – und rutscht damit um fünf Ränge nach unten. (Foto: dpa) Kohlekraftwerk Mehrum

Kattowitz Rüffel von Umweltschützern für Deutschland während der UN-Klimakonferenz: Im jährlichen Klimaschutz-Index ist die Bundesrepublik weiter abgerutscht. Die von Umweltorganisationen erstellte Rangliste sieht Deutschland auf Platz 27, hinter Ländern wie der Slowakei, Rumänien oder Indien. Ganz vorn steht Schweden, gefolgt von Marokko und Litauen.

Wie in den vergangenen Jahren auch bleiben die ersten drei Plätze allerdings leer. Germanwatch, CAN Europe und das New Climate Institute halten kein Land für vorbildlich genug für einen Platz auf dem Klimaschutz-Treppchen. Schlusslichter sind der Iran, die USA und Saudi-Arabien.