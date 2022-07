Unternehmensgründungen Johannes Vogel zu fehlenden Start-ups: Wir behandeln Selbstständige wie „Erwerbstätige zweiter Klasse“

Der Politiker will einen ganzheitlichen Ansatz bei der Start-up-Förderung.

Berlin Die deutsche Start-up-Szene schwächelt: Wurden 2011 noch mehr als 400.000 neue Unternehmen gegründet, waren es 2021 nur knapp unter 240.000. Die Bundesregierung will kommende Woche eine neue Start-up-Strategie durchs Kabinett bringen und vor allem mit einer besseren Finanzierungslandschaft gegen den Trend arbeiten.

Allerdings gibt es schon jetzt Zweifel, ob der Ansatz von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) reichen wird. Der stellvertretende Bundesvorsitzende der FDP, Johannes Vogel, fordert gegenüber dem Handelsblatt einen „holistischeren Ansatz“ zur Start-up-Förderung, der sich nicht auf Finanzierungsfragen beschränkt.

Dafür seien viele Ressorts gefordert: vom Gesundheitsministerium über das Arbeitsministerium und das Innenministerium bis hin zum Bildungsministerium. „Wenn wir nur an den bekannten Stellschrauben drehen, verpassen wir vielleicht den großen Hebel für mehr Gründungskultur und Unternehmertum, den wir dringend brauchen“, sagt Vogel.

Erster wichtiger Ansatz sei die Bildung. „Es würde einen riesigen Unterschied machen, wenn alle jungen Menschen mitbekommen, dass es eine ganz selbstverständliche Option ist, ein Unternehmen zu gründen“, sagt Vogel. Dazu müssten ökonomische Grundkenntnisse in allen Bundesländern in der Schule vermittelt werden.

Deutschland verspiele derzeit viel Potenzial gerade in der jüngeren Generation. „Die Frage ist doch: Wie früh kann man sich ausprobieren?“, sagt Vogel. Er fordert deshalb, die Gründung einer haftungsbeschränkten Unternehmergesellschaft (UG) mit Zustimmung der Eltern schon ab einem Alter von 16 Jahren zu ermöglichen. Bisher sind Unternehmensgründungen in Deutschland erst mit Geschäftsfähigkeit, also der Vollendung des 18. Lebensjahres zugelassen.

Vogel: Selbstständige zahlen zu viel in der Krankenkasse

Wollen jüngere Menschen ab 16 Jahren ein Unternehmen gründen, muss bisher ein Familiengericht die „unternehmerische Tauglichkeit“ auf Antrag der Eltern bestätigen. Eine zu hohe Hürde für junge Menschen mit Ideen, findet Vogel.

Ein weiteres Hindernis für mehr Gründergeist sieht er in einer generell in Deutschland oft „unfairen“ Behandlung von Selbstständigen als „Erwerbstätige zweiter Klasse“, die sich etwa beim Thema freiwillige Versicherung in der gesetzlichen Krankenkasse zeige.

Hier fordert Vogel Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) auf, wie im Koalitionsvertrag vereinbart dafür zu sorgen, dass Selbstständige und Angestellte mit einem ähnlichen Einkommen ähnlich hohe Beiträge für die Versicherungsleistung zahlen müssen: „Oberhalb der Minijobgrenze müssen Beiträge für Selbstständige zur gesetzlichen Krankenversicherung strikt einkommensbezogen erhoben werden.“ Alles andere sei schlicht unfair.

Selbstständige sollten in der gesetzlichen Krankenversicherung „nicht mehr, sondern einfach dieselben Kosten tragen wie Beschäftigte auch“, sagt Vogel.

Der Bundeswirtschaftsminister will mit seiner Strategie wieder mehr Unternehmensgründungen erreichen. (Foto: dpa) Robert Habeck

Auch bei der Sozialversicherung sieht er für Unternehmensgründer Verbesserungsbedarf. Selbstständige müssen im Rahmen eines sogenannten „Statusfeststellungsverfahrens“ nachweisen, dass sie nicht angestellt sind. Zu oft ein „bürokratisches Monstrum“, kritisiert Vogel.

Ein besseres Modell wäre, mit einer Reform des Verfahrens „unbürokratisch Rechtssicherheit zu schaffen“. Dazu müsse vor allem der Dialog mit den Selbstständigen und ihren Verbänden geführt werden. „Das müssen wir alles transparenter, für die Betroffenen nachvollziehbarer und vor allem passend zur digitalen und agilen Arbeitswelt machen“, fordert er.

Außerdem könnte Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) den gesetzlichen Auftrag der Bundesagentur für Arbeit so konkretisieren, dass im Rahmen der von ihr bundesweit in allen Schulen durchgeführten Berufsorientierung auch das Unternehmertum als gleichberechtigte biografische Möglichkeit vermittelt werde.

Die Beispiele zeigen für Vogel, wie sehr in Deutschland der Angestelltenstatus als Norm gelte. „Es ist kein Wunder, dass Menschen in einem solchen System Gründungen eher zurückhaltend gegenüberstehen und die Gründungsquote seit Jahren sogar sinkt“, sagt er.

Start-ups fehlt das Personal

Nach Zahlen des Global Entrepreneurship Monitors lag die Gründungsquote, also die Zahl der Betriebsgründungen bezogen auf die Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter, in Deutschland 2021 bei 6,9 Prozent. Zum Vergleich: Kanada verzeichnete eine Gründungsquote von 20,1 Prozent, die USA erreichten einen Wert von 16,5 Prozent.

Eine weitere große Hürde für das Start-up-Ökosystem in Deutschland ist derzeit auch der Fachkräftemangel. Christoph Stresing, Geschäftsführer des Startup-Verbands bezeichnet die fehlenden Arbeitskräfte als „Innovations- und Wachstumsbremse“. „Schlangen an Flughäfen und geschlossene Gaststätten kann man sehen – der Personalmangel bei Start-ups hingegen steht weniger im Fokus“, kritisiert Stresing. 20 Prozent der Stellen waren laut Startup-Verband bei einer Erhebung im April unbesetzt.

Die Lücke durch ausländische Fachkräfte zu füllen sei oft sehr langwierig. Stresing fordert spezielle Visa für IT-Fachkräfte sowie die Prozesse in deutschen Botschaften zu digitalisieren und zu harmonisieren. Teilweise dauere die Vergabe der Visa bis zu acht Monate, berichtet er.

Der Punkt findet sich auch in der neuen Strategie des Wirtschaftsministeriums: Die Bundesregierung strebe „einen einheitlichen, schnellen und digitalen Visaprozesses an und wird das Anerkennungsportal ausbauen“, heißt es dort. Dazu solle auch das Einwanderungsrecht weiterentwickelt werden.

FDP-Vize Vogel fordert zudem ein Einwanderungssystem nach dem Vorbild Kanadas. Dort werden an potenzielle Immigranten Punkte für Kategorien wie Bildung, Sprachkenntnisse, Alter und Arbeitsmarktchancen vergeben. Wer genug Punkte erreicht, kann vergleichsweise schnell ein unbefristetes Visum erhalten. „Wir müssen im globalen Wettbewerb um Talente besser werden“, fordert Vogel.

Dafür sollte beispielsweise in Ämtern, die mit einwandernden Fachkräften zu tun haben, Englisch als zweite Amtssprache genutzt werden. So könne der Wettbewerbsnachteil ausgeglichen werden, kein englischsprachiges Land zu sein.

Auch Start-ups suchten aktuell händeringend IT- und andere Fachkräfte. Ein modernes Einwanderungsgesetz sei daher eine Grundbedingung für ein modernes Unternehmertum: „Das muss die Innenministerin in diesem Jahr noch vorlegen“, fordert Vogel.

Und noch an einer anderen Stelle sieht er Nachholbedarf, um wie vom Wirtschaftsministerium geplant eine bessere Finanzierungslandschaft zu schaffen. Bisher gilt eine Mindestinvestitionsquote in Wagniskapital, wie sie die Start-up-Strategie andenkt, als europarechtlich heikel. Zudem sehe die Strategie diese Möglichkeit für die private Altersvorsorge und damit die großen Kapitalsammelstellen nicht vor.

Hier müsse die Entwurfsfassung der Strategie noch ergänzt werden und sich das Recht an die modernen Bedürfnisse anpassen. „Als Wirtschaftsnation hat Deutschland einen enormen Einfluss auf das Europarecht“, sagt Vogel. Dieser Einfluss müsse genutzt werden.

