Unternehmenssteuern DIHK fordert Steuererleichterungen für Unternehmen

Deutschlands Unternehmen leiden inzwischen dauerhaft unter den wirtschaftlichen Folgen der Pandemie und des Ukrainekriegs. Nun ruft der DIHK nach einer Anpassung der Anrechnung von Verlusten.

Der DIHK-Präsident fordert weitergehende Entlastungen für Unternehmen. (Foto: dpa) Peter Adrian

Berlin Lieferengpässe, hohe Energiepreise und die Wirtschaftssanktionen gegen Russland – vier von fünf deutschen Unternehmen sind vom Ukraine-Krieg und seinen Folgen unmittelbar betroffen. Viele Betriebe trifft das nach zwei Corona-Jahren hart.

„Die aktuelle Lage vieler Unternehmen stellt sich bei weitem schwieriger dar, als so manche öffentliche Diskussion oder Modellrechnung vermuten lassen“, sagt der Präsident des deutschen Industrie- und Handelskammertags Peter Adrian.

Aktuell können Verluste aus 2022 nur in die Jahre zurückgetragen werden, in denen die Unternehmen ohnehin schon durch Corona belastet gewesen seien. Konkret fordert der Deutsche Industrie- und Handelskammertag deshalb: Die Anrechnung der Verluste durch die Krisen in voller Höhe, eine Ausweitung des Verlustrücktrags auf fünf Jahre und die Verrechnung der erlittenen Verluste in den Krisen mit zukünftigen Gewinnen.