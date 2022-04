Unternehmensteuern Scholz’ große Unternehmensteuerreform: Nur wenige Firmen machen mit

Berlin Olaf Scholz (SPD) war voll des Lobes über sich selbst. Die Unternehmensteuerreform, die er vor gut einem Jahr noch als Bundesfinanzminister vorlegte, sei ein „wichtiger Schritt zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Familienunternehmen“, jubelte er bei Verabschiedung des Gesetzes. Bislang allerdings reagieren Unternehmen noch verhalten. Das Wahlrecht zur Unternehmensform wird bislang von nur wenigen Firmen wahrgenommen, ebenso die Option, die es Personengesellschaften ermöglicht, künftig wie eine Kapitalgesellschaft besteuert zu werden.

Bis zum 30. November 2021, dem ersten Antrags-Stichtag, „sind nach Kenntnis der Bundesregierung rund 150 Anträge auf Option zur Körperschaftsbesteuerung gestellt worden“, schreibt das Bundesfinanzministerium in einer Anfrage von Linkspartei-Finanzpolitiker Christian Görke, die dem Handelsblatt vorliegt.

„Dass nur rund 150 Anträge zur Besteuerung nach dem Optionsmodell eingegangen sind, zeigt: Die Reform war ein Steuergeschenk für einige Großunternehmen“, sagt Linkspartei-Finanzpolitiker Görke. „Das hätte allen Beteiligten schon während der Verabschiedung klar sein können, da sowohl die Mehrheit der Sachverständigen als auch der Bundesrat den Vorschlag nur als eingeschränkt praxistauglich ansah.“

Anlass der Reform im Vorjahr war eine nicht mehr zu übersehende Schieflage bei der Unternehmensbesteuerung. Personengesellschaften – meist Familienunternehmen – zahlen wie jeder normale Arbeitnehmer Einkommensteuer, während Kapitalgesellschaften Körperschaftsteuer an den Fiskus abführen.

Eigentlich sollen beide Unternehmensformen steuerlich gleich behandelt werden. Doch die Tücken des deutschen Steuerrechts führen dazu, dass Personengesellschaften am Ende steuerlich meist benachteiligt werden.

Das Kernproblem

Ein Kernproblem sind dabei einbehaltene Gewinne. Die steuerlichen Vorschriften dafür sind so komplex, dass viele Unternehmer vor ihnen kapitulieren – und die Regeln gar nicht anwenden, die ihnen eigentlich Steuererleichterungen bringen sollten.

Die Reform räumt Personengesellschaften nun die Möglichkeit ein, sich wie eine Kapitalgesellschaft besteuern zu lassen. Nur ist auch dieses neue Wahlrecht offenbar mit vielen Tücken versehen.

Zwar dürfte ein Grund für die bisher geringe Nutzung sein, dass das Gesetz erst im Juni 2021 vom Bundestag abgenickt wurde. Die Vorbereitungszeit für die Unternehmen war somit extrem kurz, sich für einen Wechsel in der Besteuerung zu entscheiden.

Wirtschaft: Hürden für Wechsel zu hoch

Doch die Wirtschaft hält die Reform auch insgesamt für unzureichend. So ist etwa Einzelunternehmen bislang die Optionsmöglichkeit verwehrt. Sie stellen aber die größte Unternehmensgruppe in Deutschland dar. Rainer Kambeck, Steuerexperte am Deutschen Industrie- und Handelskammertag (DIHK), ist hier noch zuversichtlich: „Wenn der Gesetzgeber hier nachjustiert, werden sicherlich weitaus mehr Unternehmen von der Regelung Gebrauch machen.“

Allerdings gibt es noch etliche andere Probleme. So sei schon im Gesetzgebungsverfahren deutlich geworden, „dass die Neuregelung auf wenig Akzeptanz stoßen würde“, so Kambeck. Er hat dafür den gleichen Grund ausgemacht wie der Verband „Die Familienunternehmer“: „Die Hürden zur Anwendung des Optionsmodells sind vom Gesetzgeber hochgesteckt.“

So erweise sich das Modell aufgrund des Einstimmigkeitsprinzips zur Ausübung der Option „vielfach in der Praxis als ungeeignet“, monieren die Familienunternehmer.

Dies gelte insbesondere für Unternehmen mit komplexen Gesellschafterstrukturen und Familienstämmen. Noch streitanfälliger ist die Option für Personenhandelsgesellschaften, die im Gesellschaftsvertrag eine Mehrheitsentscheidung bei Dreiviertelmehrheit verankert haben.

Die überstimmten Mitunternehmer müssen die mit der Option einhergehenden Rechtsfolgen tragen, ohne die möglicherweise für sie entstehenden negativen Folgen abmildern zu können.

Hohe Beraterkosten

Auch aufgrund der hohen Beratungskosten dürfte eine Prüfung oder eine Wechsel der Gesellschaftsform „nur für große Personengesellschaften lukrativ sein“, so der Familienverband. Die Anwendbarkeit für den Mittelstand sei damit „stark eingegrenzt“.

Anstelle einer Wahlmöglichkeit hatte sich die Wirtschaft schon zum Zeitpunkt der Reform eine echte Steuersenkung oder wenigstens eine Änderung der Besteuerung einbehaltener Gewinne gewünscht.

Diesen Forderungen hatte Scholz stets eine Absage erteilt. Durch die neuen Zahlen, die zeigen, wie dürftig die Reform bislang angenommen wird, sehen sich die Wirtschaftsverbände in ihrer Kritik nun bestätigt.

Ob sich bei dem Thema aber etwas tut, ist offen. Nur unter großem Einsatz konnte die FDP in den Koalitionsverhandlungen bei dem Thema wenigstens eine Kleinigkeit erreichen: dass die Ampel zumindest mal über das Thema reden will.

