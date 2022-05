Urteil Verfassungsgericht: Eltern mit mehreren Kindern sollen weniger für Pflegeversicherung zahlen

Karlsruhe hatte schon vor Jahren die Politik aufgefordert, Familien mit mehreren Kindern bei der Pflegeversicherung zu entlasten. Weil das nicht passierte, muss Berlin jetzt nacharbeiten.

Für Eltern mit Kindern sollen sich die Beitragssätze der Pflegeversicherung wohl ändern. (Foto: dpa) Familie mit Kind

Berlin Eltern mit mehreren Kindern müssen in der gesetzlichen Pflegeversicherung bessergestellt werden als Kinderlose und kleinere Familien. Das hat das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe am Mittwoch entschieden. Wie das Bundesgesundheitsministerium von Karl Lauterbach (SPD) mitteilte, wolle man nun zügig Vorschläge für eine Anpassung erarbeiten. Dafür gebe es große Spielräume.

Karlsruhe forderte, die Beitragssätze entsprechend der konkreten Kinderzahl bis Ende Juli 2023 anzupassen. Je mehr Kinder eine Familie hat, desto größer seien Aufwand und damit verbundene Kosten.

Das oberste Gericht teilte mit: „Diese Benachteiligung tritt bereits ab einschließlich dem zweiten Kind ein. Die gleiche Beitragsbelastung der Eltern unabhängig von der Zahl ihrer Kinder ist verfassungsrechtlich nicht gerechtfertigt.“ Der Gesetzgeber müsse das ändern.