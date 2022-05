Urteil Verfassungsgericht: Eltern mit vielen Kindern sollen weniger für Pflegeversicherung zahlen

Karlsruhe hatte schon vor Jahren die Politik aufgefordert, kinderreiche Familien bei der Pflegeversicherung zu entlasten. Weil das nicht passierte, muss Berlin jetzt nacharbeiten.

Für Eltern mit Kindern sollen sich die Beitragssätze der Pflegeversicherung wohl ändern. (Foto: dpa) Familie mit Kind

Berlin Eltern mit mehreren Kindern müssen in der gesetzlichen Pflegeversicherung besser gestellt werden als Kinderlose und kleinere Familien. Das hat das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe am Mittwoch entschieden.

Die Beitragssätze müssten entsprechend der konkreten Kinderzahl bis Ende Juli 2023 angepasst werden, fordert das Gericht. Je mehr Kinder eine Familie hat, desto größer seien Aufwand und damit verbundene Kosten.

Das oberste Gericht teilte mit: „Diese Benachteiligung tritt bereits ab einschließlich dem zweiten Kind ein. Die gleiche Beitragsbelastung der Eltern unabhängig von der Zahl ihrer Kinder ist verfassungsrechtlich nicht gerechtfertigt.“ Der Gesetzgeber müsse das ändern.

Der Vize-Vorsitzende des Spitzenverbands der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV), Gernot Kiefer, sagte dem Handelsblatt: Das Bundesverfassungsgericht setze mit seiner Entscheidung seine Grundsatzlinie zur Beitragsgerechtigkeit in der Pflegeversicherung erwartungsgemäß fort. „Nun ist es Aufgabe der Politik, dieses Urteil sachgerecht umzusetzen und dabei die prekäre finanzielle Situation der sozialen Pflegeversicherung aktuell nachhaltig zu stabilisieren“.

