Urteil verkündet Bundesfinanzhof hält Soli für rechtmäßig – FDP erwägt Klage vor Verfassungsgericht

Der Rechtsstreit um den Solidaritätszuschlag läuft seit mittlerweile drei Jahren. Die Bundesregierung kann im Haushalt weiter mit den Milliardeneinnahmen planen.

An diesem Montag gibt der Bundesfinanzhof seine Entscheidung bekannt, ob die Abschaffung des Solis vor dem Bundesverfassungsgericht landet. (Foto: dpa) Bundesfinanzhof in München

Berlin Der Bundesfinanzhof (BFH) hält den Solidaritätszuschlag in der seit 2020 geltenden Form nicht für verfassungswidrig. Das urteilte das höchste deutsche Steuergericht am Montag in München. Damit kann die Bundesregierung weiter jährliche Soli-Einnahmen in zweistelliger Milliardenhöhe einplanen.

Die Kläger können zwar immer noch Beschwerde beim Bundesverfassungsgericht einlegen, das den Soli kippen könnten. Eine solche Entscheidung ist durch das Urteil allerdings deutlich unwahrscheinlicher geworden.

Die Ampel-Koalition zeigte sich allerdings weiterhin uneins bei dem Thema. 2021 fiel der Soli nach einer Reform für rund 90 Prozent aller Steuerzahler vollständig weg. Nur Spitzenverdiener und gutverdienende Unternehmer müssen den Zuschlag noch entrichten. Genau aus diesem Grund landete der Soli vor Gericht.