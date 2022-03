 US-Geheimdienst: Die Kreml-Versteher: „Putin lesen“ – die angesagteste Disziplin unter den CIA-Agenten

US-Geheimdienste haben den russischen Überfall auf die Ukraine fast punktgenau vorhergesagt. Dafür gibt es viel Lob. Was wissen sie über Wladimir Putin?

Berlin Es gibt derzeit wohl keine wichtigere Frage als diese: Wie weit ist Wladimir Putin bereit zu gehen? Gibt es einen letzten Rest von Rationalität, mit dem der Westen kalkulieren kann, oder ist der russische Präsident völlig unberechenbar geworden? Dabei zu helfen, die Gefährlichkeit der Lage einzuschätzen, ist vorderste Aufgabe der Auslandsgeheimdienste.

In den USA ist dies vor allem die CIA – eine Behörde, die nicht erst seit dem chaotischen Abzug aus Afghanistan ins Gerede geraten ist. In der aktuellen Krise indes wird ihre Arbeit gelobt – während Putin über seine Dienste so erbost sein soll, dass er bereits dabei sei, die Spitzen der für die Ukraine-Analysen verantwortlichen 5. Verwaltung auszutauschen.

Erkenntnisse wurden früh gestreut – und sie waren zutreffend

