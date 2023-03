Verbot von Gasheizungen Habeck will Heizungstausch mit Milliarden fördern

Der Bund will den Umstieg auf klimafreundliche Heizungen abhängig vom Einkommen unterstützen. Damit sollen die Folgen eines Gas- und Ölheizungsverbots gemildert werden.

Der Wirtschaftsminister will besonders einkommensschwächere Haushalte beim Heizungstausch unterstützen. (Foto: IMAGO/Bernd Elmenthaler) Robert Habeck

Berlin Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck will den verstärkten Umstieg auf klimafreundliche Heizungen ab 2024 mit einem sozialen Förderprogramm in Milliardenhöhe begleiten. Dies solle gewährleisten, dass sich gerade Haushalte mit niedrigen und mittleren Einkommen diesen Umstieg auch leisten könnten, kündigte der Grünen-Politiker am Donnerstag an. Die Förderung werde sich am Einkommen orientieren.

Ab 2024 sollen neu eingebaute Heizungen zu mindestens 65 Prozent aus Erneuerbaren Energien betrieben werden. Das bedeutet praktisch ein Aus für neue Gas- und Ölheizungen. Habeck kündigte aber an, es werde zahlreiche Ausnahmen und Übergangsfristen geben.

Darüber hinaus sieht Habeck sieht Fortschritte beim klimafreundlichen Umbau von Wirtschaft und Gesellschaft. „Natürlich ist noch sehr viel zu tun, die Aufgaben sind groß“, erklärte der Grünen-Politiker in einer am Donnerstag in Berlin veröffentlichten Mitteilung. „Aber wir stehen trotz allem am Beginn einer gesellschaftlichen Dynamik. Der Einstieg in die Erneuerung ist geschafft.“

Habecks Ministerium veröffentlichte einen „Werkstattplan“, der eine Bilanz der bisherigen Anstrengungen etwa zum stärkeren Ausbau der erneuerbaren Energien zieht und einen Ausblick auf weitere Vorhaben bietet. Laut dem Konzept („Wohlstand klimaneutral erneuern“) sollen bei einem Windgipfel am 22. März Eckpunkte für eine Wind-an-Land-Strategie vorgelegt werden, in der es unter anderem um bessere Finanzierungsbedingungen für Windräder und Vorschläge zur raschen Bereitstellung von mehr Flächen geht. Mit einer „Kraftwerksstrategie“ will Habeck bis zum Sommer darlegen, wie der Zubau und die Modernisierung von Leistung in Kraftwerken in einem Umfang von 17 bis 25 Gigawatt bis 2030 zu stemmen sein soll. Die Kraftwerke sollen klimafreundlicheren Wasserstoff nutzen können. Mehr: Wie das Heizungsverbot den Immobilienmarkt beeinflusst