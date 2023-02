Verbrechensbekämpfung Bundesverfassungsgericht schränkt Nutzung von Palantir-Software ein

Die automatisierte Datenanalyse, um Straftaten vorbeugend zu bekämpfen, ist verfassungswidrig Die Richter weisen aber einen Weg, wie die Software trotzdem genutzt werden kann.

Offenbar nutzte die Polizei bei ihren Ermittlungen zur Reichsbürgerszene Software von Palantir. (Foto: dpa) Razzia in der Reichsbürgerszene im Dezember 2022

Berlin, San Francisco Die Regelungen zum Einsatz einer neuartigen Datenanalysesoftware bei der Polizei in Hessen und Hamburg sind in ihrer derzeitigen Form verfassungswidrig. Das gab das Bundesverfassungsgericht am Donnerstag bekannt.

Eine verfassungsgemäße Ausgestaltung sei aber möglich, sagte der Vorsitzende des Ersten Senats, Gerichtspräsident Stephan Harbarth, bei der Urteilsverkündung in Karlsruhe (Az. 1 BvR 1547/19 u.a.).

Mit der neuen Analysesoftware für riesige Datenmengen des US-Datenunternehmens Palantir will die Polizei potenziellen Straftätern schneller auf die Spur kommen. Das Urteil betrifft ausschließlich die automatisierte Datenauswertung („Data-Mining“) zur Vorbeugung von Straftaten („Predictive Policing“). Gegen entsprechende landesgesetzliche Überwachungsbefugnisse hatte die Gesellschaft für Freiheitsrechte (GFF) geklagt.

In Hessen, wo die Polizei schon seit 2017 die als „Hessendata“ bezeichnete Plattform mithilfe des Palantir-Programms „Gotham“ nutzt, bekommt der Gesetzgeber bis spätestens Ende September Zeit, die problematische Vorschrift neu zu regeln. Bis dahin bleibt sie mit deutlichen Einschränkungen in Kraft.