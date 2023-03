Verbrenner-Streit „Das Aus für das Verbrenner-Aus“: Wissing und EU nähern sich Streit um E-Fuels an

Auch nach 2035 sollen noch Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor fahren dürfen, wenn sie mit E-Fuels getankt werden – das fordert die FDP. Die EU-Kommission kommt ihr nun entgegen.

Der Verkehrsminister sieht im Verbrennerstreit eine Lösung nahen. (Foto: dpa) Volker Wissing (FDP)

Brüssel Etwas erschöpft sah der Bundesverkehrsminister aus, als er am Freitag vor die Kameras trat. Anstrengende Tage liegen hinter Volker Wissing (FDP), bis zuletzt tobte der Streit mit der EU-Kommission in Brüssel und dem grünen Koalitionspartner in Berlin um das Aus des Verbrennungsmotors. Doch nun zeichnet sich eine Lösung ab.

Die Kommission habe auf seine Vorschläge reagiert, sagte Wissing, und zwar „mit einem Schreiben, das mich optimistisch stimmt“. Wenngleich „letzte juristische Fragen“ noch geklärt werden müssten.

Auch auf dem EU-Gipfel in Brüssel zeigten sich Diplomaten zuversichtlich, dass eine Einigung näher gerückt ist. Wissing beansprucht den Erfolg für sich, seine Beharrlichkeit habe sich ausgezahlt, meint er. Den Verbrennungsmotor „jetzt zu verbieten, macht keinen Sinn“, sagte er. „Das Aus für das Verbrenner-Aus“, so beschreibt der FDP-Politiker den Kompromiss.