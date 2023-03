Verbrennungsmotor EU-Kommission und Deutschland nähern sich bei E-Fuels an

Die FDP könnte ihren Willen kriegen und damit eine Sonderregelung für Autos durchsetzen, die mit E-Fuels betankt werden. Allerdings stellen nun auch andere Länder ihr Abstimmungsverhalten infrage.

Nach Deutschland wollen nun auch weitere EU-Länder ihre Zustimmung zum Verbrenner-Aus zurückziehen. (Foto: dpa) Abgase aus einem Auto

Berlin, Brüssel EU-Kommission und Bundesverkehrsministerium geben sich optimistisch, dass die neu begonnenen Gespräche über das Verbrenner-Aus zu einem belastbaren Ergebnis führen. In Brüssel hat Kommissions-Vizepräsident Frans Timmermans die Verhandlungen übernommen. Nach Informationen des Handelsblatts aus Regierungskreisen telefonierte er auch persönlich mit Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP), der eine Verabschiedung des Gesetzes verhindert hatte.

Ziel ist es, eine Definition für klimaneutrale Pkw zu finden, die sich nicht nur an den Abgasen orientiert. So berichtet es auch „Politico“. Um das im Parlament bereits beschlossene Gesetz zu den Flottengrenzwerten nicht noch einmal ändern zu müssen, würde diese Definition wohl an anderer Stelle festgeschrieben.

Damit würde es weiterhin möglich sein, Autos mit Verbrennungsmotoren zuzulassen, wenn diese nur so viel CO2 ausstoßen, wie bei der Produktion des Kraftstoffs der Luft entzogen wurde.