Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben Geboten oder „systemwidrig“? – Der Vaterschutz sorgt für Streit

Nach EU-Vorgaben hätte Deutschland eine gesetzliche Väterzeit einführen müssen. Doch die Bundesregierung bleibt untätig. Nun droht ein Gerichtsverfahren.

Von einem Anspruch auf Vaterschaftsurlaub ist im aktuellen Gesetzentwurf der Bundesregierung keine Rede. (Foto: dpa) Vater mit Kinderwagen

Berlin Wer in Kleinbetrieben Elternzeit beantragt, kann künftig mit einer Antwort des Arbeitgebers innerhalb von vier Wochen rechnen. Lehnt der Betrieb sie ab, muss eine Begründung folgen. Das sieht ein Gesetzentwurf vor, mit dem die Bundesregierung einer EU-Richtlinie zur besseren Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben für Eltern folgt.

Was das neue Gesetz aber ausklammert: eine gesetzliche Väterzeit. Von einem Anspruch auf Vaterschaftsurlaub, also eine bezahlte Freistellung anlässlich der Geburt, ist in dem Gesetzentwurf der Bundesregierung nicht die Rede. Dabei schreibt eine EU-Richtlinie genau das vor.