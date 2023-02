Wirtschaft und Politik in Berlin werden oft als Beispiel für das Versagen von Landesregierungen herangezogen. Doch der Stadtstaat schneidet in einigen Punkten besser ab als viele andere Bundesländer. Wer eine Lanze brechen will für die Stadt und ihre rund 3,8 Millionen Einwohner, sollte diese fünf Fakten kennen.