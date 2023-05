Verkehr Grüne in der EU wollen neue Diesel-Lkw verbieten

Verbrennungsmotoren sollen in Europa auch bei Lkw die Ausnahme werden. Die Grünen würden gerne noch einen Schritt weitergehen – so wie Kalifornien.

Die Hersteller haben Wasserstoff- und batteriebetriebene Modelle bereits im Programm. (Foto: Hyundai Motor) Auslieferung von Brennstoffzellen-Lkw

Brüssel Nach Willen der Grünen im Europaparlament dürfen in Zukunft keine neuen Lkw mit Verbrennungsmotor mehr zugelassen werden. „Es wäre falsch, ein Gesetz zu verabschieden, das hinter dem zurückbleibt, was der Markt leisten kann und was unseren Klimazielen entspricht“, sagte der zuständige Abgeordnete Yannik Jadot (Grüne, Frankreich) bei einer Veranstaltung im Europaparlament. Spätestens ab 2040 sollten neue Lkw klimaneutral sein.

Die EU-Kommission hatte im Februar vorgeschlagen, die Emissionen von Lkw-Flotten bis 2040 um 90 Prozent zu senken.

Das würde bedeuten, dass die Lkw-Hersteller nur noch eine kleine Zahl an Lkw mit klassischen Verbrennungsmotoren verkaufen dürfen.

Für 2030 sieht die Kommission eine Reduzierung um 45 Prozent vor, für 2035 sind es 65 Prozent. Vergleichswert ist jeweils der durchschnittliche CO2-Ausstoß der Flotten von 2019.