Verkehrspolitik Ampel-Streit lähmt den Ausbau der Elektromobilität

Aus des Verbrenners, Ende der E-Auto-Subvention: Die FDP will ihr Profil schärfen und vergrätzt die Grünen. Der Kanzler stützt die FDP. Aus gutem Grund.

Das Hin und Her in der Ampelkoalition lähmt längst den Absatz von E-Autos in Deutschland. (Foto: dpa) Elektroauto an Ladestation

Berlin Es ist das geschehen, was die grüne Umweltministerin Steffi Lemke unbedingt verhindern wollte: Deutschland trat bei den abschließenden Beratungen für den an diesem Dienstag stattfindenden EU-Ministerrat ohne eigene Meinung auf.

Monatelang hatte Deutschland die Klimapläne der EU-Kommission unterstützt, die nun beschlossen werden sollen. Seit ein paar Tagen aber begehrt der kleine Koalitionspartner auf und will von der einstigen Position nichts mehr wissen. FDP-Chef Christian Lindner hat klargestellt: Deutschland wird dem Aus für neue Autos mit Verbrennungsmotoren ab 2035 nicht zustimmen. Er poche auf Technologieoffenheit.

Die Profilsuche der FDP hat die Koalition in ihre nächste Krise gestürzt. Wie es hieß, stütze Kanzler Olaf Scholz (SPD) inzwischen den FDP-Chef Lindner, während die Grünen vor Wut schäumten. So sei am Rande des Koalitionsausschusses vergangene Woche Mittwoch verabredet worden, noch einmal Druck auf Brüssel auszuüben, um Verbrennungsmotoren zumindest mit synthetisch erzeugten Kraftstoffen aus Ökoenergien noch eine Chance zu geben.