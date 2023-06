Verkehrswege Mehr Tempo für Straßen und Schienen – aber wie viel genau?

Der Bundestag berät ein Gesetz, mit dem die Regierung Autobahnen und Schienenwege schneller bauen will. Doch gibt es Zweifel – selbst in der Regierung.

Autobahn in Hamburg: Der Verkehrswegebau in Deutschland soll schneller gehen. (Foto: dpa) Baustelle: Abgesackter Fahrstreifen auf der A7

Berlin Für Verkehrsminister Volker Wissing ist es ein wichtiger Durchbruch: Der Bundestag wird an diesem Donnerstag in erster Lesung sein „Gesetz zur Beschleunigung von Genehmigungsverfahren im Verkehrsbereich“, kurz: GBeschlG, beraten. Die Beamten des FDP-Politikers hatten zwar bereits im Dezember einen Entwurf vorgelegt. Doch dann geriet dieser in den Dauerstreit der Koalitionäre, verbunden mit der klimapolitischen Grundsatzfrage: Sollten Fernstraßen überhaupt noch gebaut werden? Oder nur noch Bahnstrecken?

Künftig will der Bund etliche Autobahn- und Schienenprojekte zum „überragenden öffentlichen Interesse“ erklären und so deutlich beschleunigen. Doch: Wie viel schneller wird es überhaupt werden? Erreichen die Projekte die von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) erklärte „Deutschland-Geschwindigkeit“, mit der Planungs- und Genehmigungsverfahren nur noch die Hälfte der Zeit in Anspruch nehmen sollen?

Sieben bayerische Abgeordnete der CDU/CSU-Bundestagsfraktion haben im Bundesverkehrsministerium nachgefragt. Sie wollten für ihren Wahlkreis wissen, „um wie viele Jahre“ die dortigen Autobahnprojekte schneller fertiggestellt werden – und wann genau.