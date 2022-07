 Verkleinerung des Bundestags: Bewegung im Ringen um eine Wahlrechtsreform

Die Fraktionen ringen derzeit um eine Reform des Wahlrechts. In der kommenden Woche könnte Bewegung in das Thema kommen.

Mit einer Wahlrechtsreform will die Ampelkoalition den Bundestag künftig verkleinern. (Foto: dpa) Plenarsaal des Bundestags

Berlin Die Koalitionsfraktionen feilen an Eckpunkten einer Wahlrechtsreform, um den Bundestag künftig zu verkleinern. Nach Informationen des Nachrichtenportals t-online wollen die Ampel-Fraktionen am Dienstag Grundpfeiler einer entsprechende Reform beschließen.

Eine Einigung der Wahlrechtskommission in dieser Woche ist nach Einschätzung von FDP-Fraktionsvize Konstantin Kuhle dagegen unwahrscheinlich. „Es wäre schön, wenn es so schnell ginge“, schrieb er auf Twitter zu einem entsprechenden Bericht der „Bild am Sonntag“.

Bereits Mitte Mai hatten die Obleute der Regierungsparteien SPD, Grüne und FDP Eckpunkte für eine Reform vorgelegt, um den Bundestag wieder auf 598 Sitze zu verkleinern. Derzeit ist er mit 736 Mandaten so groß wie nie zuvor. Bei dem Vorschlag bleibt die Zahl der 299 Wahlkreise unangetastet. In den vergangenen zwei Legislaturperioden war eine Reform vor allem daran gescheitert, dass CSU und CDU eine Reduzierung der Wahlkreise strikt ablehnten.

Die vom Bundestag eingesetzte Wahlrechtskommission berät am Donnerstag (17.00 Uhr) öffentlich über Eckpunkte für einen Zwischenbericht. Der Parlamentarische Geschäftsführer der SPD-Fraktion, Johannes Fechner, sagte der „Bild am Sonntag“: „Ich rechne mit Zustimmung in den Ampel-Fraktionen.“ Der innenpolitische Sprecher der SPD-Fraktion, Sebastian Hartmann, schrieb am Sonntag auf Twitter, das Ziel sei eine Reform binnen Jahresfrist.

Die Ampel-Fraktionen sprechen sich für das Prinzip der Zweitstimmendeckung aus. Demnach würden direkt gewählte Abgeordnete nur dann in den Bundestag einziehen, wenn ihr Mandat durch Zweitstimmen gedeckt ist. „Wir wollen sicherstellen, dass der Bundestag die Regelgröße auf faire Art und Weise einhält“, sagte der Grünen-Obmann in der Wahlrechtskommission, Till Steffen, t-online. Deshalb achte man mit dem Modell darauf, dass alle Parteien prozentual gleich viele Sitze im Bundestag einbüßten.

Die Union warnte davor, dass mit einer Reform nicht alle Wahlkreisgewinner in den Bundestag einziehen könnten. Ihr Parlamentarische Geschäftsführer Thorsten Frei bezeichnete das in der „Bild am Sonntag“ als verfassungswidrig. CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt warnte in der Zeitung: „Wenn die Ampel-Fraktionen sich zu so einem Manöver entschließen würden, werden wir dagegen umgehend Verfassungsklage einreichen.“ Die Union favorisiert ein Modell, bei dem die Direktmandate unabhängig von den Zweitstimmen besetzt werden.

Mehr: Wahlrechtsreform: Union will eigenen Vorschlag machen – Verfassungsrechtler Scholz sieht Ampel-Vorstoß skeptisch.