Verpackung Umweltministerin will strengere Regeln für Pfand und Fastfood

Das Grünen-geführte Bundesumweltministerium will mit einem neuen Gesetz den Verpackungsmüll reduzieren. Das kommt auf den Handel und die Verbraucher zu.

Überflüssige Verpackungen sollen künftig vermieden werden. (Foto: IMAGO/Martin Wagner) Einkauf in einem Supermarkt

Berlin Umweltministerin Steffi Lemke (Grüne) strebt eine Verschärfung des Verpackungsgesetzes an. Großen Einzelhändlern werden damit neue Pflichten beim Angebot und bei der Rücknahme von Pfandflaschen auferlegt. Ein entsprechender Gesetzentwurf durchläuft seit diesem Dienstag die regierungsinterne Ressortabstimmung.

Die Pläne zielen darauf ab, „überflüssige Verpackungen zu vermeiden und ökologisch vorteilhafte Mehrwegverpackungen“ zu fördern, heißt es in einem Eckpunktepapier des Ministeriums zu dem Gesetz. „Damit setzen wir ein wichtiges Ziel des Koalitionsvertrags um und treiben die konsequente Vermeidung von Abfällen voran.“

Dahinter steht die Erkenntnis, dass sich in Deutschland der Verbrauch von Verpackungen auf einem hohen Niveau bewegt. Nach Zahlen des Statistischen Bundesamts (Destatis) belief sich das gesamte Aufkommen an Verpackungsmüll, der vorwiegend in der gelben Tonne, Glas- oder Papiercontainern getrennt vom Restmüll gesammelt wird, bei 6,5 Millionen Tonnen im Jahr 2020.