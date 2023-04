Versicherungen Deutschland stimmt bei Sozialwahl erstmals online ab

Alle sechs Jahre wird die Selbstverwaltung der Renten- und Krankenversicherungen bestimmt. Bei der drittgrößten demokratischen Abstimmung im Land gibt es dieses Jahr mehr als eine Premiere.

Rund 52 Millionen Versicherte und Rentnerinnen und Rentner sind wahlberechtigt. (Foto: IMAGO/Steinach) Unterlagen für die Sozialwahl 2023

Berlin Die alle sechs Jahre stattfindenden Sozialwahlen warten in diesem Jahr mit zwei Premieren auf. Zum einen können die Wahlberechtigten ihre Stimme erstmals online abgeben. Zum anderen gilt für die zu wählenden Gremien erstmalig eine Geschlechterquote.

Die Sozialwahl werde damit zum „Modernisierungstreiber des Wählens in Deutschland“, sagte der zuständige Bundeswahlbeauftragte und frühere CDU-Bundestagsabgeordnete Peter Weiß am Donnerstag in Berlin. Bei einer erfolgreichen Premiere erwartet er eine Debatte, ob Online-Wahlen nicht auch bei anderen Urnengängen erprobt werden könnten.

Bei der Sozialwahl bestimmen rund 52 Millionen Versicherte sowie Rentnerinnen und Rentner über die Zusammensetzung der Vertreterversammlung der Rentenversicherung und der Verwaltungsräte der Krankenversicherungen. Rund 30 Millionen sind für das Sozialparlament der Deutschen Rentenversicherung Bund (DRV) wahlberechtigt, etwa 22 Millionen dürfen bei den fünf Ersatzkassen TK, Barmer, DAK, KKH und HKK wählen.