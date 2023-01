Versorgung Geflüchteter „Belastungsgrenze vielfach überschritten“ – Kommunen sorgen sich um gesellschaftlichen Zusammenhalt

Städte und Gemeinden klagen über den Zustrom an Geflüchteten – und fordern ein Krisentreffen bei Kanzler Scholz. Auch Ampelpolitiker sehen dringenden Handlungsbedarf.

Laut EU-Kommission ist in Europa Deutschland das beliebteste Ziel von Flüchtlingen. (Foto: dpa) Flüchtlinge in Baden-Württemberg

Berlin Vertreter von Kommunen halten die derzeitige Flüchtlingssituation für kaum noch beherrschbar. „Viele Städte und Gemeinden sind bei der Unterbringung von Flüchtlingen und Vertriebenen längst an ihrer Leistungsgrenze“, sagte der Hauptgeschäftsführer des Städte- und Gemeindebunds, Gerd Landsberg, dem Handelsblatt.

Es würden teilweise Hotelzimmer angemietet, zudem würden Notunterkünfte in Turnhallen, aber auch in frei stehenden Gebäuden in Gewerbegebieten eingerichtet. „Das lässt sich nicht mehr beliebig ausweiten.“ Landsberg mahnte, das Thema müsse in der Bundesregierung endlich zur „Chefsache“ erklärt werden.

Auch der Präsident des Deutschen Landkreistags, Reinhard Sager, sieht Handlungsbedarf. Ein „Krisentreffen“ mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) sei überfällig. „Vielfach bereits überschritten“ sei die Belastungsgrenze durch die Flüchtlingsaufnahme in den Landkreisen. „Die Situation vor Ort ist nicht einfach, dies stellt auch den gesellschaftlichen Zusammenhalt infrage“, sagte Sager dem Handelsblatt.