Kaum ein Unternehmen ist so geheimnisumwittert wie die Deutsche ReGas. Wer steckt hinter dem Unternehmen, das helfen soll, die deutsche Gasversorgung zu sichern?

Bei der Eröffnung des schwimmenden LNG-Terminals Neptune in Lubmin im Januar waren sowohl der Bundeskanzler, die Ministerpräsidentin Mecklenburg-Vorpommerns als auch die ReGas-Gründer anwesend. (Foto: IMAGO/Christian Spicker) Ingo Wagner, Olaf Scholz, Manuela Schwesig, Stephan Knabe

Berlin An seinem letzten Sitzungstag vor der Sommerpause hat der Bundestag die Novelle des LNG-Beschleunigungsgesetzes beschlossen. Damit hat er an diesem Freitag einen wesentlichen Beitrag dazu geleistet, dass der Hafen von Mukran auf der Insel Rügen zu einem der Schwerpunkte der deutschen Gasversorgung werden kann.

Nach Überzeugung der Bundesregierung wird das die Versorgungssicherheit weiter steigern. Es ist auch ein Meilenstein für die Deutsche ReGas, jenes Unternehmen, das in Mukran zwei schwimmende LNG-Terminals betreiben will, sogenannte Floating Storage and Regasification Units (FSRU).

