Versorgungssicherheit Deutschland macht bei Abkehr von russischer Energie Tempo

Die Bundesregierung bucht schwimmende Flüssiggas-Terminals, von denen eines schon 2022 in Betrieb gehen könnte. 2024 will Deutschland von russischem Gas unabhängig sein.

Berlin, Brüssel Verflüssigtes Erdgas (Liquefied Natural Gas, kurz LNG) spielt eine Schlüsselrolle bei den Plänen von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne), die Abhängigkeit von russischen Energielieferungen so schnell wie möglich zu reduzieren.

Nach Habecks Angaben hat sich die Bundesregierung den Zugriff auf „drei schwimmende LNG-Terminals gesichert, die die Unternehmen RWE und Uniper im Auftrag der Bundesregierung optioniert haben“.

In Branchenkreisen hieß es, es sei noch nicht sicher, ob es am Ende tatsächlich gelinge, drei schwimmende Terminals zu bekommen. Möglicherweise würden es am Ende nur zwei.

Schwimmende LNG-Terminals, im Fachjargon Floating Storage and Regasification Units (FSRU) genannt, sind begehrt. Nach Branchenangaben gibt es derzeit weltweit 48 einsatzbereite FSRU, die meisten davon sind allerdings vertraglich gebunden.

„Es lassen sich höchstens zwei Schiffe kurzfristig organisieren“, sagte ein Brancheninsider. Möglicherweise könne man aber auch auf Schiffe zugreifen, die sich kurz vor der Fertigstellung befänden.

