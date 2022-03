Versorgungssicherheit EU-Kommission will Gasspeicher strenger regulieren - und Betreiber notfalls enteignen

Die Europäische Union will die Bewirtschaftung von Erdgasspeichern innerhalb Europas vereinheitlichen, um die Versorgungssicherheit zu erhöhen. Das geht aus dem Entwurf der EU-Kommission für eine entsprechende Regulierung hervor. Der Entwurf liegt dem Handelsblatt vor.

Demnach sollen die EU-Staaten künftig verpflichtet werden, die Speicherfüllstände regelmäßig zu melden. Außerdem sollen bestimmte Mindestfüllstände vorgeschrieben werden. So soll beispielsweise der angestrebte Füllstand für den 1. November 90 Prozent betragen.

Staaten ohne Gasspeicher sollen an den Kosten der Gaseinspeicherung beteiligt werden. Betreiber von Gasspeichern müssen sich den Plänen der Kommission zufolge zertifizieren lassen, um auszuschließen, dass sie ein Risiko für die Versorgungssicherheit darstellen.

Wird die Zertifizierung verweigert, müssen die Betreiber Auflagen erfüllen oder ihre Anteile an den Gasspeichern veräußern. Damit geht die EU-Kommission über die Pläne der Bundesregierung hinaus.

Zur Begründung heißt es in dem Entwurf der EU-Kommission, in den vergangenen sechs Monaten hätten Verwerfungen auf dem Gasmarkt zu einem starken Anstieg der Gaspreise geführt. Der Füllstand der Speicher in der EU habe im zu Ende gehenden Winter weit unter dem Niveau der Vorjahre gelegen. „Dies hat die Ungewissheit in Bezug auf die Versorgungssicherheit und die Volatilität der Preise verstärkt“, schreibt die Kommission.

Sicherung der Gasspeicher vor Missbrauch durch andere Staaten

Von der Berliner Ampel-Koalition bekommt die EU-Kommission für ihre Pläne Zustimmung, etwa von Michael Kruse, dem energiepolitischen Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion: Er begrüße, „dass die EU-Kommission die Bedeutung von Gasspeichern für die Energiesicherheit erkannt hat und hier handeln möchte“, sagte Kruse dem Handelsblatt.

Gasspeicher müssten vor einem Missbrauch durch Drittstaaten gesichert werden. „Es darf nicht sein, dass sich Länder wie Russland Zugriff auf unsere kritische Energieinfrastruktur sichern und gegen uns ausnutzen“, sagte Kruse.

Er setze sich für eine schnelle Umsetzung der Füllstandsvorgaben für Gasspeicher ein, damit bereits zum kommenden Winter ausreichend Gas verfügbar sei. „Besonders wichtig ist mir, dass wir in Deutschland schnell die Zertifizierung von Speicherbetreibern angehen. Damit verhindern wir, dass etwa russische Betreiber die Speicher gegen unsere Interessen einsetzen“, sagte der FDP-Politiker.

Das Bundeswirtschaftsministerium hat bereits den Entwurf eines Gasspeichergesetzes vorgelegt, der die künftigen Vorgaben der EU-Kommission zum Teil berücksichtigt. Das Gesetz soll am Freitag vom Bundestag beschlossen werden. Der Gesetzentwurf sieht ebenfalls Mindestfüllstände zu bestimmten Terminen des Jahres vor.

Noch nicht berücksichtigt ist im deutschen Gesetz allerdings die von der EU-Kommission vorgesehene Zertifizierung der Speicher-Eigentümer und die Möglichkeit, die Eigentümer zum Verkauf von Anteilen zu zwingen. Aus deutscher Sicht ist es ausreichend, bestimmte Füllstände vorzuschreiben.

Eine Enteignung der Betreiber wäre nicht erforderlich, wenn man mit verbindlichen Vorgaben für die Füllstände das Ziel erreichen könne, die missbräuchliche Verwendung der Speicher zu verhindern, so argumentiert die Bundesregierung.

Doch die EU-Kommission geht einen Schritt weiter. Möglicherweise muss der deutsche Gesetzentwurf daher nachgebessert werden. FDP-Politiker Kruse begrüßt den Kurs der Brüsseler Behörde: „Ich halte den Vorschlag für geeignet, Gazprom die Kontrolle über die Gasspeicher in Deutschland zu entziehen und damit die Versorgungssicherheit zu verbessern“, sagt er.

Der Punkt ist aus deutscher Sicht besonders heikel: Hierzulande gehören drei Erdgasspeicher ganz oder teilweise russischen Eigentümern, darunter auch der Speicher in Rehden. Er ist der größte Erdgasspeicher Westeuropas. In den vergangenen Wochen war immer wieder der Vorwurf geäußert worden, der Füllstand des Speichers werde künstlich niedrig gehalten. Der Speicher gehört der Gazprom-Tochter Astora.

In der Branche wird allerdings darauf verwiesen, die Füllstände der Gasspeicher in Deutschland hätten sich bereits zu Beginn des Winters insgesamt auf niedrigem Niveau bewegt – und nicht nur die Füllstände der drei Erdgasspeicher, die sich ganz oder teilweise in russischer Hand befinden.

