Versorgungssicherheit Habeck meldet erste Erfolge im Kampf gegen Abhängigkeit von Gas, Öl und Kohle aus Russland

Berlin Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) verzeichnet erste Erfolge im Kampf gegen die Abhängigkeit von russischen Energielieferungen. Nach Habecks Angaben sinkt der Anteil der russischer Lieferungen bei der Kohle in den kommenden Wochen von 50 auf 25 Prozent. Kohle spielt eine wichtige Rolle für den Betrieb von Kraftwerken.

Bis zum Frühsommer werde ein großer Teil der Kraftwerksbetreiber gänzlich auf Kohle aus Russland verzichtet haben, sagte Habeck am Freitag. Bis zum Herbst könne Deutschland komplett unabhängig von russischer Steinkohle werden, stellte er in Aussicht.

Der Weltmarkt für Steinkohle ist sehr liquide. Lieferanten wie Australien, Indonesien oder die USA stehen bereit, die Lücken zu füllen, die durch den Wegfall russischer Lieferungen entstehen.

Allerdings ist der logistische Aufwand wegen längerer Transportwege und Engpässen bei der Hinterland-Anbindung von Seehäfen groß. Außerdem müssen Kraftwerke, in denen bislang russische Kohle verfeuert wurde, auf andere Kohlequalitäten umgestellt werden.

Nach den Worten Habecks hat es auch beim Öl bereits deutliche Fortschritte gegeben. So sei der Anteil von russischem Öl von 35 auf 25 Prozent gesunken. Bis Mitte des Jahres werden die russischen Ölimporte nach Deutschland nach Angaben von Habecks Ministerium voraussichtlich halbiert sein.

Am schwierigsten gestaltet sich die Abkehr von russischen Lieferungen beim Erdgas. Im vergangenen Jahr stammten 55 Prozent des in Deutschland verbrauchten Erdgases aus Russland. Der Anteil sei bereits auf 40 Prozent gesunken, sagte Habeck. „Schon im Sommer 2024 können wir uns von russischem Gas unabhängig gemacht haben“, sagte Habeck.

Eine Schlüsselrolle bei der Abkehr von russischem Erdgas spielen schwimmende LNG-Terminals, sogenannte Floating Storage and Regasification Units (FSRU). Habeck sagte, es seien drei schwimmende LNG-Terminals gesichert, die die Unternehmen RWE und Uniper „im Auftrag der Bundesregierung optioniert haben“.

Eine FSRU hat – je nach Größe – die Kapazität, fünf bis zehn Milliarden Kubikmeter Gas pro Jahr zu verarbeiten. Rechnerisch würden sich aus drei FSRU also Gasimportkapazitäten von bis zu 30 Milliarden Kubikmetern ergeben. Zu Einordnung: Durch die Ostsee-Pipeline Nord Stream 1 flossen im vergangenen Jahr 60 Milliarden Kubikmeter Gas.

Man habe innerhalb von nur vier Wochen, also seit dem Beginn des russischen Überfalls auf die Ukraine, „erhebliche Erfolge“ dabei erzielt, die Abhängigkeit von russischen Energielieferungen zu reduzieren, sagte Habeck. Es bestehe große Einigkeit unter den westlichen Staaten, sich von russischen Energielieferungen unabhängig zu machen, „um Putin das Handwerk zu legen“, sagte der Minister.

„Unternehmen lassen Verträge mit russischen Lieferanten auslaufen, verlängern sie nicht und stellen auf andere Lieferanten um“, sagte er. Das Ganze geschehe in einem „Wahnsinns-Tempo“.

Trotz der ersten Erfolge warnte der Wirtschaftsminister davor, ein sofortiges Embargo für russische Energielieferungen zu verhängen. „Wir können uns ein Embargo nicht sofort leisten“, warnte er. Ein sofortiges Embargo hätte „erhebliche ökonomische und soziale Folgen“.

Habeck und Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) vertreten diese Linie seit Wochen. Allerdings gibt es in der Ampel-Koalition auch Stimmen, die ein sofortiges Embargo fordern. So sagte etwa Grünen-Politiker Anton Hofreiter am Freitag, Europa müsse sofort auf Gas, Öl und Kohle aus Russland verzichten.

Mit Blick auf die Ankündigung Russlands, künftig nur noch Rubel-Zahlungen für Energielieferungen zu akzeptieren, hielt sich Habeck zurück. Es komme nun darauf an, dass Europa und Amerika ihr Handeln abstimmten, sagte er.

