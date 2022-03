Versorgungssicherheit Habeck setzt auf Braunkohlekraftwerke als Notfallreserve

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck will Braunkohlekraftwerke einsetzen, um die Stromversorgung zu sichern – und den Gasverbrauch zu reduzieren.

Anlagen der sogenannten Sicherheitsbereitschaft stehen zeitlich befristet als „letzte Reserve“ zur Verfügung. (Foto: imago images/Jochen Tack) RWE-Braunkohlekraftwerk Neurath bei Grevenbroich

Berlin Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) geht auf Nummer sicher. Angesichts des russischen Angriffs auf die Ukraine müsse gewährleistet sein, dass Kohlekraftwerke als Back-up zur Verfügung stünden, heißt es in einem am Donnerstagnachmittag veröffentlichten Papier des Ministeriums. Darin wird auf Braunkohlekraftwerke aus der sogenannten Sicherheitsbereitschaft verwiesen.

„Kraftwerke in der Sicherheitsbereitschaft befinden sich in der Kaltreserve, sind also abgeschaltet, sie können aber bei Bedarf aktiviert werden. In der Sicherheitsbereitschaft befinden sich Braunkohlekraftwerke in einem Umfang von 1,9 Gigawatt (GW)“, heißt es in dem Papier weiter.

Man prüfe, „ob und inwiefern auch zur Stilllegung anstehende Kraftwerke in eine vorübergehende Reserve überführt werden können, damit sie im Notfall zu Verfügung stehen“. Die Sicherheitsbereitschaft ist zeitlich befristet. Ziel sei es, „den Gasverbrauch zu reduzieren und im kommenden Winter die Versorgungssicherheit sicherstellen zu können“.