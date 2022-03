Versorgungssicherheit Kein Brot, Menschen in Notunterkünften, überlastete Kliniken – Was passiert, wenn das Erdgas ausgeht

Spätestens seit 2018 ist bis ins letzte Detail klar, was geschieht, wenn in Deutschland das Gas ausbleibt. Lehren wurden daraus nicht gezogen.

Auch private Haushalte wären bei einem Gas-Lieferstopp betroffen. (Foto: dpa) Demo gegen den Krieg

Berlin Was passiert, wenn das Gas ausbleibt? Wie in einem Dokument des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) zu lesen ist, wären die Folgen fatal. Der „Auswertungsbericht Lükex 18“ spart nicht mit Details. Auf 92 Seiten schildert er, was im Fall einer „Gasmangellage in Süddeutschland“, so der Untertitel des Berichts, zu befürchten wäre.

Der Bericht unterscheidet nach Themen wie „Bevölkerungsverhalten“, nach Erkenntnissen in Bereichen wie „Gesundheitswesen“, „Wirtschaft“ oder „Ernährung, Lebensmittel und Futtermittelproduktion (inklusive Tierhaltung)“, und er zieht Schlussfolgerungen für das „Krisen- und Notfallmanagement“.

Der Bericht stammt aus dem Jahr 2019, er fasst die Erkenntnisse einer Übung aus dem Jahr 2018 zusammen. Er ist somit nicht neu, aber er ist so aktuell wie nie zuvor.

Heute ist die Gasversorgungslage angespannt wie nie zuvor. Der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) forderte am Donnerstag, die sogenannte „Frühwarnstufe“ des „Notfallplans Gas“ auszurufen.

