Versorgungssicherheit Schwimmende LNG-Terminals sollen „in Lichtgeschwindigkeit“ kommen

Der Bau der LNG-Terminals in Deutschland beginnt. Bereits im kommenden Winter sollen sie zur Verfügung stehen. Ob die Gasversorgung gesichert ist, bleibt ungewiss.

Am Jade-Weser-Port beginnen die Arbeiten an einem LNG-Terminal (Foto: dpa) Geplantes LNG-Terminal Wilhelmshaven

Wilhelmshaven Klaus-Dieter Maubach, Chef des Energiekonzerns Uniper, ist vorsichtig optimistisch: Wann das erste schwimmende LNG-Terminal in Deutschland in Betrieb gehen könne, lasse sich zwar „nicht mit letzter Sicherheit“ sagen. „Ich halte es aber nicht für unrealistisch, dass das noch im Winter 2022/2023 der Fall sein wird“, sagte Maubach dem Handelsblatt.

Am Donnerstagvormittag hatte Maubach gemeinsam mit Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne), den niedersächsischen Landesministern Bernd Althusmann (CDU) und Olaf Lies (SPD) sowie weiteren Akteuren aus Unternehmen und Behörden den Startschuss für den Einstieg Deutschlands in die LNG-Welt gegeben. Dazu wurden mehrere Verträge unterschrieben, mit denen die Anmietung schwimmender LNG-Terminals besiegelt wird. Gleichzeitig schlossen der Bund und das Land Niedersachsen eine Vereinbarung über den Ausbau Wilhelmshavens zur Drehscheibe für verflüssigtes Erdgas (Liquefied Natural Gas, kurz LNG) und grünes Gas, also beispielsweise grünen Wasserstoff und seine Folgeprodukte.

