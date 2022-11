Verteidigung Lambrecht zurückhaltend bei Stationierung von Patriot-Raketen in der Ukraine

Polen würde die Luftabwehrsysteme, die Deutschland angeboten hat, lieber in der Westukraine stationieren. Dies gehe nur in Absprache mit der Nato, sagt die Verteidigungsministerin.

Unterstützung beim Schutz des Luftraums des Nato-Partners Polen. (Foto: imago images/BildFunkMV) Luftverteidigungssystem Patriot

Berlin Die Bundesregierung hat zurückhaltend auf den Vorschlag reagiert, das angebotene Luftverteidigungssystem Patriot nicht in Polen, sondern in der Ukraine zu stationieren. Nach dem tödlichen Einschlag einer Rakete in Polen habe man dem Nachbarland zugesagt, es mit Patriot-Systemen und Eurofighter-Jets zu unterstützen, sagte Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) am Donnerstag nach einem Treffen mit ihrem estnischen Amtskollegen Hanno Pevkur in Berlin.

Die Patriots seien aber in die integrierte Luftverteidigung der Nato eingebunden. Wenn sie nun an die Ukraine weitergegeben werden sollten, müsse das zuvor mit den Alliierten besprochen werden.

Polens Verteidigungsminister Mariusz Blaszczak hatte nach eigenen Angaben die Bundesregierung gebeten, die Patriot-Batterien nicht in seinem Land, sondern an der Westgrenze der Ukraine aufstellen zu lassen. „Dies würde es ermöglichen, die Ukraine vor weiteren Opfern und Stromausfällen zu bewahren und die Sicherheit an unserer Ostgrenze zu erhöhen“, schrieb er auf Twitter.