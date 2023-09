Verteidigung Pistorius: „Es reicht nicht zu sagen, wir spielen nicht mit den Schmuddelkindern“

Pistorius fordert eine Neuorientierung der Außen- und Sicherheitspolitik. Mögliche Partner sollen so nicht in die Arme von Autokratien wie Russland und China getrieben werden.

Deutschland trete oft als der „Waisenknabe mit der weißen Weste“ auf, sagt der SPD-Politiker. (Foto: dpa) Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius

Berlin Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius hat sich für eine Neuorientierung der deutschen Außen- und Sicherheitspolitik in einer multipolaren Welt ausgesprochen. „Wir brauchen eine Sicherheitspolitik mit Haltung“, sagte der SPD-Politiker am Mittwochabend bei einer Veranstaltung der Bundesakademie für Sicherheitspolitik (BAKS) in Berlin.

Trotz seiner Nazi-Vergangenheit trete Deutschland in der Welt gerne moralisch als der „Waisenknabe mit der weißen Weste“ auf und wende sich zu schnell von Akteuren ab, die die eigenen Werte nicht vollständig teilen. „Es reicht nicht zu sagen, wir spielen nicht mit diesen Schmuddelkindern“, betonte Pistorius.

Die Politik müsse wieder stärker in langen Linien denken, forderte der Verteidigungsminister. Denn wenn Deutschland sich abwende, könne es keinen Einfluss mehr auf Länder nehmen, die im Wettbewerb um das globale System unsicher seien. Man treibe sie damit nur in die Arme von Autokratien wie Russland oder China.