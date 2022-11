Die Rüstungsindustrie ist unzufrieden mit der Regierung. Die Aufrüstung der Bundeswehr ist festgefahren – nicht einmal dringend benötigte Munition kann der Bund anschaffen.

Berlin In der Rüstungsindustrie ist der Groll auf die Bundesregierung groß. Nach dem Ausbruch des Ukrainekriegs im Februar hatte die Politik bei Rheinmetall, Airbus und anderen Firmen Vorschläge für eine schnelle Aufrüstung der Bundeswehr gefordert. „Sitzungen wurden ad hoc einberufen, Lieferlisten angefordert – herausgekommen ist dabei nichts“, sagte der Vorstandschef eines größeren Herstellers. Im Gegenteil: Bisher seien nur US-Firmen Aufträge fest zugesagt worden. „Wir Deutschen gehen leer aus.“ So einfach allerdings, mahnt ein anderer Manager an, sei es nicht. „Jede Seite, auch die Industrie, trägt zu der Misere bei.“

Fest steht jedenfalls: Von der versprochenen Ausrüstungsoffensive ist zurzeit nicht viel zu sehen. Weil viel Material, etwa Haubitzen und Munition, an die Ukraine abgegeben wurde, stehen die deutschen Streitkräfte heute vielmehr noch „blanker“ da als zu Kriegsbeginn. Nach den USA und Großbritannien zählt Deutschland zu den größten Waffenlieferanten des ukrainischen Militärs. Aufgefüllt wurden die Depots seitdem nicht mehr.

