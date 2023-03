Verteidigung Wehrbeauftragte beklagt: „Die Bundeswehr hat von allem zu wenig“

Die Wehrbeauftragte Eva Högl sieht erhebliche Mängel bei Ausstattung und Einsatzbereitschaft der Bundeswehr. Aus dem 100-Milliarden-Euro-Sondervermögen sei noch kein einziger Euro ausgegeben.

„Die Bundeswehr hat von allem zu wenig, und sie hat seit dem 24. Februar 2022 noch weniger.“ (Foto: IMAGO/photothek) Wehrbeauftragte Eva Högl

Berlin Die „Zeitenwende“ nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine ist aus Sicht der Wehrbeauftragten Eva Högl bei den deutschen Streitkräften bisher erst in Ansätzen erkennbar. „Die Bundeswehr hat von allem zu wenig, und sie hat seit dem 24. Februar 2022 noch weniger“, sagte Högl am Dienstag bei der Vorstellung ihres Jahresberichts in Berlin. Auch beim Personal sei eine „Kraftanstrengung“ erforderlich.

Die SPD-Politikerin beklagte, dass aus dem 100-Milliarden-Euro-Sondervermögen im vergangenen Jahr noch kein einziger Euro ausgegeben worden sei. Selbst Material, das an die Ukraine abgegeben worden sei, sei noch nicht nachbestellt worden. In der Konsequenz sei die Bundeswehr zwar im Bündnis mit den Nato-Partnern verteidigungsfähig, „aber sie ist nicht voll einsatzbereit“, sagte Högl.