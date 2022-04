Verteidigungshaushalt Abgesagte Zeitenwende? Kein klares Ampel-Bekenntnis zum Zwei-Prozent-Ziel

Kanzler Scholz hat zugesagt, dass Deutschland künftig mehr als zwei Prozent der Wirtschaftsleistung für Verteidigung ausgibt. Doch seine Ampelkoalition verfolgt das Ziel kaum.

„Wir werden von nun an Jahr für Jahr mehr als zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts in unsere Verteidigung investieren.“ (Foto: imago images/photothek) Bundeskanzler Olaf Scholz bei seiner Regierungserklärung am 27. Februar

Berlin Zeitenwende ist ein großes Wort – nichts soll nach diesem Einschnitt mehr so sein, wie es vorher war. Das Neue soll vielleicht nicht gleich für die Ewigkeit gelten, aber wohl doch etwas länger als die Dauer einer Legislaturperiode, wenn man den Begriff ernst nimmt.

So war auch Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) verstanden worden, als er im Februar wenige Tage nach Beginn des Ukrainekriegs die Zeitenwende für den Verteidigungshaushalt und das 100-Milliarden-Euro-Sondervermögen für die Bundeswehr ankündigte: „Wir werden von nun an Jahr für Jahr mehr als zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts in unsere Verteidigung investieren“, sagte er in seiner Regierungserklärung im Bundestag. Das Zwei-Prozent-Ziel hatten die Nato-Staaten 2014 nach der russischen Annexion der Krim noch einmal bekräftigt.