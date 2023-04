 Verteidigungsministerium: Pistorius wagt den großen Umbau im Wehrressort

Der Verteidigungsminister richtet wieder einen zentralen Planungsstab ein und verschlankt die Führung. Dabei ist er nicht zimperlich – und bekommt Kritik aus den eigenen Reihen.

Das Personalkarussell im Ministerium und bei der Bundeswehr dreht sich. (Foto: dpa) Neuer Generalinspekteur Carsten Breuer, Verteidigungsminister Boris Pistorius (v.l.)

Berlin Boris Pistorius wird der Spruch zugeschrieben, dass man in Verwaltungswissenschaften mit dem Organigramm des Verteidigungsministeriums schon im ersten Semester durchfallen würde. Das Haus mit zehn Abteilungen an zwei Dienstsitzen in Berlin und Bonn sei kaum regierbar, sagen Kritiker.

Es herrsche eine Kultur der Delegation von Verantwortung. Und 3000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an zwei Standorten seien „tatsächlich sehr viele“, sagte Pistorius dem „Spiegel“.

Nun zeichnet sich ab, dass der Ressortchef gründlich aufräumen will, noch bevor seine ersten 100 Tage im Amt vorbei sind. Kernelement ist die Wiedereinführung eines zentralen Planungs- und Führungsstabs, der alle Vorlagen an die politische Leitung des Ministeriums und an den Generalinspekteur bewerten sowie inhaltlich und qualitativ steuern soll.