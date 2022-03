Verwaltungsdigitalisierung Auf diesem Campus soll der Staat der Zukunft entstehen

In Berlin haben sich Wirtschaft und Behörden zusammengetan, um den Staat mit moderner Technik zu revolutionieren. Aber ist die Verwaltung dafür schon bereit?

In den Räumlichkeiten ist auch der neu gegründete Campus für Künstliche Intelligenz (AI Campus) untergekommen. (Copyright Vitra: Eduardo Perez) Gebäude des „Govtech Campus“ in Berlin

Berlin Wer sich in diesen Tagen vom schleppenden Fortschritt der Digitalisierung in der Verwaltung überzeugen will, sollte eine behördliche Anlaufstelle für Geflüchtete besuchen. Vor dem Amt für Migration in Hamburg etwa bilden sich derzeit regelmäßig lange Schlangen in der Frühlingskälte.

Es sind Ukrainerinnen und Ukrainer, die schon eine Unterkunft in Deutschland haben, sich aber noch offiziell registrieren müssen. Während die Ukraine selbst eine digitale Identität auf dem Smartphone anbietet, finden die Geflüchteten in Deutschland eine Verwaltung vor, die noch von Faxgeräten dominiert wird. Wer einen Termin will, muss eine Wartemarke ziehen und vor der Tür ausharren.

Um diesen Zustand schnell zu verbessern, hat sich in Berlin ein Bündnis zusammengeschlossen, das das Großprojekt eines digitalen Staates angeht. Mit dabei sind unter anderem das Bundesinnenministerium, das Bundesfinanzministerium, das Auswärtige Amt, die Bundesländer Hessen, Hamburg und Baden-Württemberg und viele Akteure aus der Wirtschaft.