 Vizekanzler: Habeck versucht, sich mithilfe des Mittelstands aufzurappeln

Der gefallene Wirtschaftsminister besucht ein Dutzend Unternehmen in einer Woche. Er will die Gunst des Mittelstands gewinnen. Das ist schwieriger, als es scheint.

Der Mittelstand ist entscheidend für die Frage, welches Potenzial Habeck politisch noch hat, wenn der Heizungsstaub sich irgendwann gelegt haben sollte. (Foto: dpa) Robert Habeck im Kölner Keller

Köln, Mönchengladbach, Stuttgart Robert Habeck ist im Keller. Diesmal so richtig und nicht in irgendwelchen Umfragen. In einem Heizungskeller einer Kölner Klinik steht er neben den silbernen Rohren, die drohten, seine politische Karriere zugrunde zu richten. Monatelang hat der Bundeswirtschaftsminister um sein Heizungsgesetz gestritten, ist in der Beliebtheit abgestürzt.

Im Kölner Keller muss sich Habeck am Dienstagabend um eine echte Heizung kümmern. Staubpartikel flirren durch die Luft, der weißgraue Putz an den Wänden ist rau. Habeck soll erst die Übergänge zwischen den Rohren vermuffen, dann isolieren. Alles unter Anleitung von Marco Goetzke. Der 30-Jährige ist Gründer eines vierköpfigen Handwerksbetriebs.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen