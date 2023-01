Volkspartei Nach einem Jahr Merz – CDU sucht noch immer ihre Mitte

Der CDU-Chef steht unter Druck. Bislang hat er die Partei nicht einigen können, Modernisierer und Konservative stehen sich weiter unversöhnlich gegenüber. Und die Zeit drängt.

Kann CDU-Chef Merz seine Partei einigen? In Bayern demonstrierte er zumindest Einigkeit mit CSU-Chef Söder. (Foto: Reuters) Markus Söder (l.) und Friedrich Merz

Berlin Friedrich Merz und Markus Söder wissen, welches Bild für einen CDU- und CSU-Vorsitzenden Erfolg verspricht: Fröhlich lächelnd zeigten die Gazetten dieser Tage beide beim gemeinsamen Frühstück, im Hintergrund ein See in Bayern, über dem Foto formulierten die Blätter der Ippen-Gruppe die harmonische Quintessenz des Doppelinterviews: „ein völlig störungsfreies Verhältnis“.

Pünktlich zur CSU-Klausurtagung in Seeon und im Jahr der Bayernwahl verbreitet Merz mit Söder Einigkeit – während es hingegen in der CDU heftig brodelt. Nach drei Jahren Dauerstreit um das Erbe Angela Merkels wollte und sollte Merz eigentlich mit seiner Wahl zum 10. Bundesvorsitzenden vor einem Jahr den „Modernisierungskurs“ von Merkel ändern und den Weg hin zu einem Konservatismus in der Moderne einschlagen. Doch die Schritte dahin sind noch immer umstritten.