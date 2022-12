Die Gründerin ist nicht nur eine der bedeutendsten deutschen Digitalunternehmerinnen – sie ist auch ein Vorbild in Sachen Führung und eine Innovatorin. Von Marie-Christine Ostermann

Als Geschäftsführerin und Gründerin von Ratepay und Banxware ist Miriam Wohlfarth eine der ersten Fintech-Gründerinnen in Deutschland. Miriam Wohlfahrt

Düsseldorf Unser Land befindet sich in einer Abfolge der schwersten Krisen seit dem Zweiten Weltkrieg. Gleichzeitig blicken laut einer aktuellen Civey-Umfrage nur noch 25 Prozent der Deutschen optimistisch in die Zukunft.

Es stellt sich von daher die Frage, wie in einer solchen Gesellschaft Ideen und Innovationen entstehen können, ohne die sich die Krisen nicht bewältigen lassen. Ich bin überzeugt: Deutschland braucht mehr denn je Vorbilder, die die Zukunft gestalten und andere Menschen inspirieren, optimistisch zu bleiben und auch so einen Weg zu gehen.

Genau so ein Vorbild ist die Gründerin Miriam Wohlfarth. Sie ist eine der bedeutendsten deutschen Digitalunternehmerinnen. Die Macherin hat in einer schwierigen Zeit, der Finanzkrise im Jahr 2009, eines der umsatzstärksten Fintechs in Deutschland gegründet, den Zahlungsdienstleister Ratepay.

