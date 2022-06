Vorstoß aus Hamburg Internetabzocke mit Behörden-Anträgen ruft Politik auf den Plan

Behördendokumente können immer häufiger online beantragt werden. Im Netz tummeln sich allerdings auch unseriöse Anbieter. Hamburg will dagegen nun bundesweit vorgehen.

Viele teils behördliche Leistungen kann man mittlerweile online beantragen. (Foto: dpa) Internetrecherche

Berlin Hamburgs Verbraucherschutzsenatorin Anna Gallina (Grüne) will die Bürgerinnen und Bürger besser vor dubiosen Onlineanbietern von Behördendokumenten wie Geburtsurkunden, Führungszeugnissen oder Grundbuchauszügen schützen. In einem Beschlussvorschlag an ihre Länderkollegen, der dem Handelsblatt vorliegt, wird die Bundesregierung aufgefordert, sich des Themas anzunehmen.

„Mit fortschreitender Digitalisierung der Verwaltung ist es umso wichtiger, fragwürdigen Anbietern auf die Schliche zu kommen, um weitere Abzocke zu verhindern“, sagte Gallina dem Handelsblatt. „Deshalb fordere ich den Bund auf, eine zentrale Strategie zu entwickeln, die die Verbraucherinnen und Verbraucher vor diesen irreführenden Angeboten schützt.“

Gallina will ihren Vorstoß bei der Verbraucherschutzministerkonferenz am Mittwoch in Weimar vorstellen. „Immer wieder fallen Verbraucherinnen und Verbraucher auf unseriöse Lockangebote im Internet herein, die fälschlicherweise eine direkte Beantragung von behördlichen Dokumenten suggerieren“, sagte die Grünen-Politikerin. Angebote wie „grundbuch24.de“, „urkunden.online“, „fuehrungszeugnis-online-beantragen.de“ sähen häufig täuschend echt aus, sodass sie nur schwer von offiziellen behördlichen Angeboten zu unterscheiden seien.