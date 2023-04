Wachstum Lindner: IWF ist mit schwacher Konjunkturprognose für Deutschland zu vorsichtig

Finanzminister Lindner ist unzufrieden mit den düsteren Aussichten des Internationalen Währungsfonds für Deutschlands Wirtschaftsleistung. Die eigenen Prognosen dürften zuversichtlicher ausfallen.

Der FDP-Politiker rechnet nicht mit einer Rezession in Deutschland. (Foto: Getty Images) Bundesfinanzminister Christian Lindner

Washington Bundesfinanzminister Christian Lindner ist unzufrieden mit der Konjunkturprognose des IWF für Deutschland. „Der Internationale Währungsfonds ist sehr pessimistisch“, sagte der FDP-Vorsitzende am Mittwoch in Washington am Rande der IWF-Tagung. Die Finanzorganisation erwartet für Deutschland in diesem Jahr eine schrumpfende Wirtschaftsleistung.

Der IWF sei sehr vorsichtig, so Lindner. Das decke sich nicht mit den Prognosen der Bundesregierung, die optimistischer sei. Lindner deutete an, dass die Ampel-Koalition bei der nächsten Aktualisierung ihrer Wirtschaftsprognosen noch zuversichtlicher werden dürfte.

Die neue Prognose werde womöglich näher bei den jüngsten Schätzungen der führenden Wirtschaftsforschungsinstitute liegen.

Diese rechnen wegen sinkender Energiepreise nicht mehr mit einer Rezession in Deutschland. Das Bruttoinlandsprodukt dürfte ihrer Schätzung zufolge in diesem Jahr um 0,3 Prozent wachsen.

Lindner sagte, die Rezessionswarnung des IWF müsse Deutschland nutzen, um selbst zu überprüfen, was zu lang vernachlässigt worden sei. „Deutschland entwickelt sich nicht so gut wie andere.“ Es könne nicht mehr nur um die Verteilung von Geldern gehen. Vielmehr müsse wieder mehr investiert und erneuert werden durch Strukturreformen. Mehr: Globale Wirtschaft steht vor schwächstem Wachstum seit 1990