 Wachstumspaket: Ampel entlastet Wirtschaft um sieben Milliarden Euro

Die Bundesregierung sattelt bei den Entlastungen für die Wirtschaft noch einmal drauf. Ökonomen halten das Wachstumspaket angesichts der Lage dennoch für zu klein.

Den Entwurf zum Wachstumschancengesetz will die Bundesregierung am Mittwoch auf ihrer Kabinettsklausur in Meseberg beschließen. (Foto: Getty Images) Annalena Baerbock, Robert Habeck, Olaf Scholz und Christian Lindner

Berlin Die Bundesregierung hat sich endgültig geeinigt, wie sie die Wirtschaft entlasten will. Demnach ist das Ausmaß der Erleichterungen etwas größer als bisher geplant. So beläuft sich das Entlastungsvolumen insgesamt nun auf 7,035 Milliarden Euro jährlich bis einschließlich 2028, wie aus dem finalen Entwurf für das Wachstumschancengesetz hervorgeht, der dem Handelsblatt vorliegt. Die Bundesregierung will ihn am Mittwoch auf ihrer Kabinettsklausur beschließen.

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) kündigte zu Beginn der Kabinettsklausur neue Beschlüsse an, um die lahmende Konjunktur anzuschieben. „Wir werden über die Möglichkeiten diskutieren, wie wir einen großen Schub in die Sache bekommen“, sagte der SPD-Politiker. Es gehe darum, mit Gesetzen und Initiativen das Wachstum zu beleben.

Vor zwei Wochen war ein Kabinettsbeschluss zum Wachstumschancengesetz an einem sogenannten Leitungsvorbehalt, von Bundesfamilienministerin Lisa Paus (Grüne) gescheitert. Gegenüber diesem Entwurf gibt es nun zwei Änderungen. So will die Ampel die Baukonjunktur durch neue Abschreibungsregeln wieder anschieben.

