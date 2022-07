Währungsunion Chef der Euro-Gruppe Paschal Donohoe: „Die Euro-Zone ist widerstandsfähig genug"

An den Märkten wächst die Sorge vor einer Rezession in der Euro-Zone. Euro-Gruppen-Chef Paschal Donohoe hingegen sieht die Währungsunion für alle Risiken gerüstet.

Der Chef der Eurogruppe betont die Widerstandsfähigkeit der Währungsunion. (Foto: Bloomberg) Paschal Donohoe

Brüssel Euro-Gruppen-Chef Paschal Donohoe sieht keine Anzeichen für eine Rezession in der Euro-Zone. „Es gibt genug Wachstumstreiber in unserer Wirtschaft, um insgesamt ein positives Wachstum dieses Jahr zu erreichen“, sagte der Ire im Interview mit dem Handelsblatt und anderen europäischen Zeitungen in Brüssel. „Das ist eine sehr realistische Sichtweise.“

An den Finanzmärkten war die Sorge vor einer Rezession zuletzt gewachsen. Am Dienstag fiel der Euro erstmals seit zwanzig Jahren auf die Parität zum US-Dollar. Als Grund führten Analysten an, dass der Krieg in der Ukraine die Euro-Zone stärker treffe als die USA. Auch die Angst vor einer neuen Euro-Krise ist zurück, was sich in steigenden Renditen auf südeuropäische Staatsanleihen widerspiegelt.

Donohoe betont, dass die Euro-Zone für alle Herausforderungen gewappnet sei. „Die Euro-Zone ist widerstandsfähig genug, um mit allen ökonomischen Bedingungen umzugehen, die auftreten könnten“, sagt er.

