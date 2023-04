Wärmepumpen-Deal Habeck kündigt Prüfung von Viessmann-Verkauf an

Der Wirtschaftsminister kündigt an, sich den Milliarden-Deal des Wärmepumpenherstellers genau ansehen zu wollen. Deutschland müsse weiter von der Wertschöpfung profitieren.

Der Wirtschaftsminister will den Viessmann-Deal genau analysieren, kündigt er an. (Foto: dpa) Robert Habeck

Berlin Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck will den Verkauf der Viessmann-Wärmepumpensparte in die USA unter die Lupe nehmen. „Wir werden uns das Vorhaben im Rahmen der vorgesehenen Prüfschritte anschauen und sind im Gespräch mit dem Verkäufer und dem Investor, damit das Projekt unserer Wirtschaft und dem Standort Deutschland dient“, sagte der Grünen-Politiker am Mittwoch.

Die Vorteile der deutschen Energiepolitik und Gewinne, die damit erwirtschaftet würden, müssten weiter dem Standort Deutschland zugutekommen. Gerade deutsche Unternehmen hätten die Wärmepumpentechnik vorangebracht, sagte Habeck.

Das nordhessische Unternehmen Viessmann hatte in der Nacht angekündigt, seine Klimasparte an den US-Konkurrenten Carrier Global zu verkaufen. Dazu gehören auch die lukrativen Wärmepumpen. Vor allem sie sollen in Deutschland längerfristig Öl- und Gasheizungen ersetzen.

