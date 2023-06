Wärmewende Durchbruch beim Heizungsgesetz – Das sind die wichtigsten Änderungen

Das Gebäudeenergiegesetz kommt nun doch in dieser Woche in den Bundestag. Damit ist eine Verabschiedung noch vor der Sommerpause wahrscheinlich. Die Einigung im Überblick.

Die drei Fraktionsvorsitzenden verkünden die Einigung zum Heizungsgesetz. (Foto: dpa) Christian Dürr (links), Rolf Mützenich und Katharina Dröge

Berlin Das umstrittene Gesetz zum Austausch alter Öl- und Gasheizungen soll am Donnerstag in den Bundestag eingebracht werden. Die Spitzen der Koalitionsfraktionen erzielten am Dienstagnachmittag gemeinsam mit Kanzler Olaf Scholz (SPD), Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) und Finanzminister Christian Lindner (FDP) einen entsprechenden Kompromiss.

Hier die wichtigsten Inhalte der Verständigung im Überblick:

Das GEG wird eng mit der Wärmeplanung in den Kommunen verknüpft: Die Regeln des GEG, das am 1. Januar 2024 in Kraft treten soll, gelten erst dann, wenn eine kommunale Wärmeplanung vorliegt. Ein Gesetz zur Wärmeplanung ist – unabhängig von der GEG-Novelle – in Arbeit. Mit dem Gesetz würden die Kommunen verpflichtet, die Potenziale für den Anschluss von Gebäuden an Wärmenetze zu ermitteln.