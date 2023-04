Wärmewende Ministerium rechnet mit neun Milliarden Euro Kosten für neue Heizungen

Das Gesetz bedeutet ein Ende auf Raten für konventionelle Öl- und Gasheizungen in Deutschland. Daher soll die bestehende Förderung für den Umstieg angepasst werden.

Ab 2024 soll jede neu eingebaute Heizung zu 65 Prozent mit erneuerbaren Energien betrieben werden. (Foto: IMAGO/Zoonar) Einbau einer Fußbodenheizung

Berlin Die Bundesregierung schätzt, dass die privaten Haushalte in Deutschland bis 2028 mehr als neun Milliarden Euro pro Jahr ausgeben müssen, um klimafreundliche Heizungen zu installieren. Das geht aus dem umstrittenen Gesetzentwurf zu Energie in Gebäuden hervor, auf den sich die Regierung inzwischen geeinigt hat und den das Wirtschaftsministerium am Montag veröffentlicht hat. Noch im April soll es vom Bundeskabinett verabschiedet werden.

Das Ressort von Minister Robert Habeck (Grüne) rechnet neben den Kosten wegen der Umrüstung allerdings auch mit hohen Einsparmöglichkeiten für die Haushalte. Elf Milliarden Euro sollen sie über einen Zeitraum des Betriebs der neuen Heizungen von 18 Jahren sparen. Die Einsparungen sind unter anderem darauf zurückzuführen, dass die Öl- und Erdgaspreise in den kommenden Jahren deutlich steigen werden. Auf der anderen Seite wird erwartet, dass die Preise für erneuerbare Energien allmählich sinken.