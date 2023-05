Wärmewende Verbände warnen vor Benachteiligung großer Vermieter beim Heizungstausch

Die von der Regierung angekündigte Förderung soll es nur für Privateigentümer und Kleinvermieter geben. Das schränkt den Kreis der Empfänger massiv ein.

Die bisher angekündigte Förderung benachteilige diejenigen Mieterinnen und Mieter, die bei Wohnungsunternehmen wie Vonovia oder GDW-Unternehmen wohnen. (Foto: imago images/Schöning) Wohnungen

Berlin Die Pläne zum Heizungstausch sorgen weiter für Unruhe. Der Spitzenverband der deutschen Wohnungswirtschaft (GdW) und der deutsche Mieterbund (DMB) werfen der Bundesregierung vor, die bisher angedachte Förderung benachteilige größere Vermieter – und damit auch Menschen, die dort zur Miete wohnen.

Nach bisherigen Plänen sollen nur Privateigentümer und im Gebäude wohnende Kleinvermieter mit bis zu sechs Wohneinheiten gefördert werden. „Das schränkt den Kreis der Empfänger massiv ein“, heißt es in einem Positionspapier von Mieterbund und Wohnungswirtschaft, das am Dienstag auch an das Kanzleramt, Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne), Bauministerin Klara Geywitz (SPD) und Finanzminister Christian Lindner (FDP) gesandt wurde.

Wohnungsunternehmen blieben außen vor, und zwar unabhängig davon, ob es sich bei dem Unternehmen um eine Genossenschaft, ein kommunales, kirchliches oder privates Unternehmen wie beispielsweise Vonovia handelt.