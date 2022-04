Waffenlieferungen Ampel und Union einigen sich auf Antrag für schwere Waffen – Annäherung bei Sondervermögen

Berlin Die Ampel-Fraktionen und die Union haben sich vor der Debatte im Bundestag am Donnerstag zu einem gemeinsamen Antrag für schwere Waffenlieferungen in die Ukraine durchgerungen.

In dem Antrag wird die Bundesregierung aufgefordert, „die Lieferung benötigter Ausrüstung an die Ukraine fortzusetzen und wo möglich zu beschleunigen und dabei auch die Lieferung auf schwere Waffen und komplexe Systeme etwa im Rahmen des Ringtauschs zu erweitern“. Dabei dürften aber die Fähigkeiten Deutschlands zur Bündnisverteidigung nicht gefährdet werden. Sprich: Die Kapazitäten der Bundeswehr, aus eigenen Beständen noch Material abzugeben, sind begrenzt.

Eine umstrittene Passage zum 100 Milliarden Euro großen Sondervermögen für die Bundeswehr findet sich hingegen nicht mehr in dem Antrag, was die Einigung mit der Union überhaupt ermöglichte. Fraktionschef Friedrich Merz hatte zuvor gesagt, CDU und CSU könnten der „Formulierung nicht zustimmen.“

Dabei geht es um die Formulierung, dass das Sondervermögen „im Sinne der Beschlussfassung des Bundeskabinetts“ umzusetzen sei. Die Union sah darin eine Vorfestlegung über den Einsatz des Sondervermögens.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Wenn diese „sechs Worte in einem zehnseitigen Papier“ gestrichen würden, dann könne die Union einem gemeinsamen Antrag zustimmen, hatte Merz betont: „Dann gehen wir diesen Weg gemeinsam.“ Die Unionsfraktion komme am Abend zu einer Sondersitzung zusammen, um die Änderung zu beraten, heißt es.

Über das Sondervermögen debattierte der Bundestag auch am Mittwochnachmittag. Mit den 100 Milliarden Euro soll die Bundeswehr wieder besser ausgerüstet werden. Bei der für das Sondervermögen notwendigen Grundgesetzänderung ist die Ampel auf die Zustimmung der Union angewiesen. Die möchte dafür aber auch mitreden und stellt Bedingungen, was eine Einigung schwierig macht. Inzwischen gibt es aber eine Annäherung.

Union findet Gesetzesentwurf für Sondermögen zu vage

Die Unterhändler der Unionsfraktion, CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt sowie Fraktionsvize Mathias Middelberg (CDU), hatten sich bislang erst einmal mit Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) und dessen parlamentarischen Staatssekretär Florian Toncar getroffen.

Die Atmosphäre sei im März „aufgeschlossen“ gewesen, hieß es im Anschluss. Allerdings habe sich der Minister im Nachhinein mit den Kolleginnen des SPD-geführten Verteidigungsministeriums und des von den Grünen geführten Auswärtigen Amtes abstimmen müssen. Seither habe Funkstille geherrscht.

Am Mittwochmorgen kam es zu einer zweiten Gesprächsrunde. Erneut ging es um drei Punkte, auf die die Union besteht: So soll das Geld ausschließlich für die Bundeswehr zur Verfügung stehen. Aus Sicht der Union ist es indes im Gesetzentwurf zu vage, die Mittel „zur Stärkung der Bündnis- und Verteidigungsfähigkeit“ bereitzuhalten. „Damit wäre gar nicht sichergestellt, dass das Geld tatsächlich der Bundeswehr zukommt“, sagte Unionsfraktionsvize Middelberg dem Handelsblatt.

Entsprechend fordert die Union, dass Deutschland mithilfe des Geldes das von der Nato vorgegebene Ziel erreicht, in Zukunft zwei Prozent des Bruttoinlandsproduktes für Verteidigungsausgaben zu reservieren. Zu guter Letzt will die Union mitreden, wenn die 100 Milliarden Euro auf konkrete Investitionspläne verteilt werden. Im Gespräch ist ein „Begleitgremium“, dass mit qualifizierter Mehrheit entscheidet. Alternativ könnte bereits mit der Grundgesetzänderung ein konkreter Investitionsplan verabschiedet werden, wie es hieß.

Grüne stemmen sich gegen Zwei-Prozent-Ziel

Vieler dieser Forderungen sind mit den Ampel-Fraktionen allerdings nicht zu machen. Insbesondere die Grünen bremsen. Mit ihnen, heißt es, sei beispielsweise eine Festlegung des Zwei-Prozent-Ziels im Grundgesetz undenkbar. Das sei „geradezu absurd für uns Grüne“, schimpft ein führendes Mitglied. Das Ziel sei willkürlich gesetzt und habe wenig damit zu tun, was das Militär tatsächlich leisten müsse. Die Marke im Grundgesetz festzuhalten, sei keine sinnvolle Sicherheitspolitik. Auch die FDP sieht das kritisch.

Aus der Union hieß es, das Zwei-Prozent-Ziel müsse nicht sofort, wohl aber binnen der nächsten vier bis fünf Jahre erreicht und dann auch dauerhaft eingehalten werden. Und dies müsse auch per Gesetz festgelegt werden: Die Koalition müsse sich bekennen. Unionsfraktionsvize Middelberg verwies in diesem Zusammenhang auf die Ankündigung von Bundeskanzler Olaf Scholz Ende Februar, der beides selbst angekündigt hatte.

>>> Lesen Sie hier: Die bange Frage nach deutschen Panzern: Können Waffenlieferungen Kriege entscheiden?

Den Grünen verlangt das Sondervermögen ohnehin Zugeständnisse ab, hatte die Partei im Wahlkampf doch noch für Ab- statt Aufrüstung geworben. Am Samstag werden sich die Grünen deshalb beim Länderrat in Düsseldorf mit der Frage beschäftigen. Dort lässt die Parteispitze unter anderem über einen Antrag abstimmen, der die Haltung der Partei zu dem Thema untermauern soll. Der Inhalt befindet sich noch in der Abstimmung und soll am Donnerstagabend präsentiert werden.

Neben der Zwei-Prozent-Ziel-Festlegung im Grundgesetz gilt ebenfalls als undenkbar, dass die 100 Milliarden Euro ausschließlich an die Bundeswehr gehen – so wie es die Union verlangt. Die Grünen definieren den Verteidigungsbegriff weiter. Das Geld müsse auch in andere, für die aus Grünen-Sicht ebenfalls verteidigungsrelevante Felder fließen, heißt es. Als Beispiel wird unter anderem die Cybersicherheit genannt. Es gebe „keine rein militärischen Antworten“, sagte Außenministerin Annalena Baerbock am Mittwoch im Bundestag.

Das wiederum ist mit der Unionsfraktion nicht zu machen. „Der vorliegende Kabinettsbeschluss zum Sondervermögen ist nichts weiter als ein Finanzierungstrick, mit dem die Koalition die Schuldenbremse umgehen will, ohne Abstriche beim eigenen Programm machen zu müssen“, kritisierte der parlamentarische Geschäftsführer Thorsten Frei (CDU). „Uns geht es jedoch um eine wirklich nachhaltige Verbesserung der Verteidigungsfähigkeit und bei der Bundeswehr.“

Der Chef des Bundeswehrverbands, André Wüstner, mahnte am Mittwoch einen Kompromiss zwischen Regierung und Opposition an. Man könne es sich nicht leisten, das Sondervermögen wieder fallen zu lassen, sagte Wüstner im ARD-Morgenmagazin. „Das wäre innerhalb der Bundeswehr ein massiver Schaden, Stichwort Glaubwürdigkeit, aber insbesondere auch international.“ Die Bundeswehr brauche das Geld.

Mehr: Kein russisches Gas für Polen und Bulgarien: Was bedeutet der Lieferstopp für Europa und Deutschland?